Người sống sót trong vụ cháy 8 người chết ở TP.HCM khai gì với công an

Theo lời khai ban đầu, do người đàn ông bê thùng xi đánh bóng đang nóng bị đổ nên lửa từ chỗ nấu sáp lan ra, gây cháy.

Ngày 8/5, Công an quận 11 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn nhà trong con hẻm đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 khiến tám người tử vong.

Theo một nguồn tin, khi xảy ra cháy, có anh Nguyễn Thành Tựu (SN 1981, em của chủ nhà) chạy thoát ra ngoài được.

Anh Tựu được xuất viện sáng nay, hiện đang làm việc với Cơ quan điều tra. (Ảnh: HT)

Theo lời khai của anh Tựu, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lúc khiêng thùng xỉ đánh bóng gạch vừa mới nấu xong vô ý làm đổ xuống sàn nhà, chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy (cách đó khoảng 1m) nên gây ra cháy.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Công an quận phối hợp Phòng PC07, PC09, PC01, PC02, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cháy và đưa tám thi thể về nhà xác bệnh viện An Bình, bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Trước đó, khoảng 17h ngày 7/5, vụ hỏa hoạn bùng lên từ ngôi nhà tổng diện tích 126m2, có kết cấu một trệt, một lầu, một lửng, nhà có một cửa trước, một cửa bên hông nhưng bị khóa chặt.

Hỏa hoạn bùng lên từ tầng trệt căn nhà khiến tám người mắc kẹt bên trong. (Ảnh: HT)

Thời điểm hỏa hoạn trong nhà có tổng cộng 10 người. Hai người thoát ra ngoài được, còn tám người bị kẹt lại bên trong, ngạt khói chết (bốn người tầng trệt, bốn người lầu một).

Những người này gồm chị Nguyễn Thị Lệ Thanh (SN 1977, là chủ hộ, cư ngụ nhà số 47/58/2 đường Lạc Long Quân, phường 1) và ba người con cùng cư ngụ tại căn nhà trên.

Các con chị Thanh gồm em Lê Kim Tuyến (SN 2003), em Lê Ngân Tuyến (SN 2008) và em Lê Tân Tuyến (SN 2012).

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. (Ảnh: HT)

Ngoài ra, anh Hồ Đình Thắng (SN 1978, em rể chị Thanh), em Hồ Đình Nam (SN 2012, con của anh Thắng), cô giáo đến dạy kèm (đang xác định lai lịch) và em Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006, là cháu đến nhà chị Thanh chơi).

Trong sáng nay, lãnh đạo UBND TP.HCM sẽ tới thăm hỏi động viên gia đình.

Theo plo.vn