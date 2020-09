Nghi phạm giở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi ở Gia Lâm bị tạm giữ hình sự

Ngày 4/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng trong vụ chặn đường hiếp dâm bé gái 12 tuổi ở khu vực vườn chuối trên địa bàn.

Theo thông tin, đối tượng là người xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm), 44 tuổi, đã có gia đình 3 con, tuy nhiên vợ và các con đều ở nước ngoài.

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng này đã thừa nhận hành vi hiếp dâm. Cơ quan công an đang tiến hành giám định AND để củng cố tài liệu hồ sơ.

Trước đó, khoảng 18h50 tối 23/8, bé L.T.L (12 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm) đi xe đạp chở bé L.P.M.A (11 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) sang xã Dương Quang (huyện Gia Lâm) chơi.

Khoảng 19h10 cùng ngày, hai bé quay về đến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù (xã Dương Quang) khoảng 300m thì một người đàn ông lạ mặt đi xe máy vượt qua khoảng 50m rồi dừng xe bên lề đường. Đợi 2 bé đi tới, đối tượng bất ngờ lao ra chặn xe và dùng tay kẹp cổ bé L.

Thấy bạn bị người lạ khống chế và vén áo lên, bé M.A sợ hãi bỏ chạy. Khi bé M.A bỏ chạy, đối tượng bắt bé L. dắt xe đạp đi theo khoảng 50m thì bế bé vào vườn chuối ven đường và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng lên xe đi về hướng xã Dương Quang.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 3/9 thì bắt giữ nghi phạm.

