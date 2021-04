Lời kể của cô gái trẻ bị đánh đập, chích điện trong 'động quỷ': Nhiều lần muốn tìm đến cái chết

Quảng Ngãi: Đột kích “động quỷ”, giải cứu 8 thiếu nữ bị đánh, ép bán dâm Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) chiều 12/4 cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự giải cứu 8 thiếu nữ bị đánh đập, nhốt trong quán karaoke.

Trên cơ thể cô gái trẻ vừa được giải cứu vẫn còn chằng chịt với thương do bị tra tấn bằng cách chính điện hay đánh đập bằng dao, gậy. Hoa bị đánh đập nhiều lần từ lúc còn ở tỉnh Bình Dương cho đến khi về tỉnh Quảng Ngãi.

Nhớ lại lần kinh hoàng gần đây, Hoa kể đó là khoảng 3h sáng ngày 7/4, cho rằng cô quan hệ riêng với khách tại quán karaoke, chủ quán là Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, trú xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cùng quản lý là Phạm Công Đạt đấm đá, dùng gậy đánh cô. Chưa dừng lại, Tiên bắt Hoa đứng lên vũng nước rồi lấy bình ắc-quy chích vào người khiến cô bị điện giật, gây thương tích.

Mặc cho Hoa khóc lóc, van xin, Tiên vẫn không dừng lại.

Quán karaoke nơi các cô gái trẻ bị tra tấn, chích điện

Tiên tiếp tục bắt cô gái lên tầng hai của quán karaoke, ngồi vào khung sắt rồi dùng bình ắc-quy chích vào khung sắt khiến nạn nhân bị điện giật. Tra tấn khoảng hơn 3 giờ cho đến khi Hoa kiệt sức, thương tích khắp người thì Tiên và Đạt mới dừng lại.

Cô gái tên Mai thì đau đớn kể, bị hành hạ, tra tấn, nhiều lúc cô muốn tìm đến cái chết. Nhưng nghĩ lại còn cha, mẹ ở nhà nên không nỡ ra đi.

“Hầu hết nữ nhân viên trong quán đều muốn trốn ra ngoài, nhưng Tiên cùng đồng bọn quản lý rất chặt. Khi các cô ra ngoài bán dâm hay phục vụ quán karaoke thì đều có người của Tiên chở đi, kè bên theo dõi”, Mai thuật lại.

Theo các nữ tiếp viên vừa được giải cứu trong “động quỷ”, họ thường bị Tiên và Đạt dựng dậy vào giữa đêm, lôi ra đánh với nhiều lý do như: nghi lấy trộm tiền, bị khách phàn nàn, bỏ trốn... Mỗi lần ra tay với một người nào, chủ quán bắt tất cả tiếp viên tập trung lại, cùng chứng kiến cảnh tra tấn, để các cô khiếp sợ mà không dám cãi lời.

Đối tượng Phạm Ngọc Tiên.

Có một tiếp viên cần tiền nên làm giấy vay 5 triệu đồng, Tiên cho vay nhưng chỉ đưa 4 triệu, số còn lại để "trừ lãi". Trong 3 tháng, số tiền gốc và lãi cô gái phải trả lên đến 80 triệu đồng.

"Hắn bắt em phải trả tiền, hoặc tiếp tục làm việc cho đến khi trừ hết nợ, hoặc bán em lấy tiền trừ nợ", cô gái xót xa nói.

Như Infonet đã đưa tin, trước đó, 2 thiếu nữ ở huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) đến thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa) tìm việc làm. Cả hai sau đó bị đưa vào quán karaoke “phục vụ” khách, song may mắn một em thoát được, em còn lại vẫn bị nhốt.

Em chạy thoát sau đó chạy về quê kể lại sự việc cho gia đình nghe và trình báo cơ quan công an. Hôm 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia (xã Nghĩa Thương) do Phạm Ngọc Tiên trực tiếp quản lý, điều hành.

Cảnh sát phát hiện tại đây có 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Tiên để điều tra. Khi được giải cứu, các nhân viên ai nấy cũng rất vui mừng vì thóat cảnh “địa ngục trần gian”. Trong số này, rất nhiều nhân viên nữ vẫn còn thương tích đầy mình do bị chích điện, đánh đập, hành hạ.

4 trong 8 cô gái được giải cứu khỏi "động quỷ".

Được biết, đường dây hoạt động karaoke của Tiên trước đây ở Bình Dương. Tháng 2 năm nay, anh ta đưa 6 nữ nhân viên từ Bình Dương về Quảng Ngãi. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Tiên cùng đồng bọn dụ dỗ, lừa các cô gái trẻ ở Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên.

Quá trình kinh doanh, Tiên giao cho Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng hát, đồng thời theo dõi chở nhân viên đi bán dâm cho khách ở khách sạn. Tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên đều bị Tiên tịch thu. Khi nhân viên nào không nghe lời bán dâm cho khách thì sẽ bị Tiên và Đạt tra tấn, đe dọa.

*Tên các nạn nhân đã được thay đổi

Sơn Tùng