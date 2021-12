Triệt phá đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh

Tối 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá một đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên mạng Internet, có giao dịch lên đến hơn 3,8 tỷ USD.

Vào chiều 1/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ được đối tượng Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý đang lẩn trốn tại quận 7. Đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet mà Công an TP.HCM lập chuyên án đấu tranh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện các đối tượng lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Các đối tượng: Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân.

Các đối tượng đã hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh/thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn thành phố cũng như trên cả nước.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 5/11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan); lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng hơn 20,9 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô (6 Mercedez, 1 Peugeot), 4 xe máy; tiền mặt gần 3 tỷ đồng cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Các đối tượng liên quan vụ án đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có số lượng số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD tương đương gần 88.000 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái) do các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo.

Tang vật liên quan bị tạm giữ.

Con bạc khi chơi thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả… Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn