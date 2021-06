Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn ở Đắk Lắk, bắt 2 'ông trùm' 6X và 15 nghi can

15 điểm đại lý trung gian cá độ bóng đá tại thị xã Buôn Hồ, TP Buôn Ma Thuột, huyện Krông Buk và huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) bị Công an thị xã Buôn Hồ khám xét. 17 đối tượng bị bắt giữ.

Chiều 25/6, Công an thị xã Buôn Hồ thông tin đơn vị đã khám xét 15 điểm đại lý trung gian cá độ bóng đá, bắt quả tang Vũ Văn Chinh (SN 1967, trú TDP6, phường Thiện An) và Nguyễn Duy Vọ (SN 1969, trú tại TDP5, phường Thiện An) khi 2 đối tượng này đang nhận tiền cá độ bóng đá trong khuôn khổ giải Copa America 2021.

Sau khi bắt Chinh và Vọ, Công an tiếp tục bắt thêm 15 nghi can ở nhiều địa phương khác nhau.

2 "ông trùm" cá độ bóng đá Vũ Văn Chinh và Nguyễn Duy Ngọ tại cơ quan điều tra.

Ngoài ra công an đã thu giữ 15 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cá cược của các đối tượng.

Đối tượng Chinh khai nhận đã quản lý tài khoản máy chủ Master cá độ bóng đá trên mạng internet có tên ZXN2 trên website bb8ag.com (được chia thành 2 tài khoản tổng), còn 13 tài khoản khác đã giao cho 7 đối tượng quản lý. Chinh cũng trực tiếp tham gia cá cược với các con bạc.

Theo thống kê ban đầu, tổng số tiền đánh bạc của đường dây cá độ này khoảng 26 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 1,67 tỷ). Ngoài ra, những nghi can trên còn tự nhận cá cược không thông qua mạng, trung bình mỗi ngày khoảng 6 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền giao dịch mỗi ngày của nhóm cá độ bóng đá này là gần 8 tỷ đồng.

Hải Dương