Hà Nội: Liên tục bắt quả tang nhiều vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, thời gian qua, Công an phường Mai Dịch vừa liên tiếp bắt giữ nhiều vụ cùng các đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, thực hiện kế hoạch tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an bắt.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 21/9, tại ngách 9/1 Lê Đức Thọ, Công an phường Mai Dịch bắt quả tang Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, ở Phủ Lý, Hà Nam) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 2 viên nén màu xanh có khối lượng 0,691 gam MDMA.

Đặc biệt, trong ngày 23/9, Công an phường Mai Dịch liên tiếp bắt quả tang 3 vụ. Cụ thể, khoảng 9h, tại nhà số 30 ngách 66/35 Hồ Tùng Mậu, Công an phường Mai Dịch bắt quả tang đối tượng Phạm Hồng Nam (SN 1974, ở tổ 20 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ là 0,349 gam Methamphetamine và 0,08 gam Heroin. Nam khai nhận bản thân đã nghiện ma tuý từ năm 2017. Theo hồ sơ, đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Đến khoảng 15h30', tại ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Công an phường Mai Dịch bắt quả tang Bùi Đình Bình (1997, ở Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 2,564 gam cần sa.

Và khoảng 19h, tại đầu ngách 58/3 Trần Bình, Công an phường Mai Dịch bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng (SN 1991, ở Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 5 gói nilon có chứa 1,095 gam Methamphetamine.

Hiện các vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Sông Mã