Liên tiếp xảy ra các vụ thắp hương tế… “con nợ”

Mang nhang và nhạc đám ma đi… đòi nợ

Cuối tháng 11 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã khởi tố các đối tượng Phạm Đình Phước (SN 1992), Phạm Thế Nhớ (SN 2001), Huỳnh Văn Nhân (SN 1991, cùng trú xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Sự việc bắt đầu khi Phước cho Dương Văn Toàn là người cùng làng vay 200 triệu đồng. Đến hạn, Toàn không có khả năng trả nợ nên bỏ đi khỏi địa phương. Tìm không được Toàn, gọi điện thoại cũng không được, Phước đã rủ Nhớ đến gặp bà Vân là mẹ Toàn để đòi nợ, nhưng bà Vân không đồng ý trả nợ thay cho con.

Bực tức vì tiền không đòi được, Phước rủ thêm Nguyễn Tấn Tuấn (SN 2002, trú cùng xã) đi đòi nợ. Các đối tượng mang chiếu trải trước ngõ nhà bà Vân, thắp nhang cắm dọc rào lưới nhà bà. Đến tối, Phước dùng điện thoại ghi âm lời lẽ của mình kêu gào đòi nợ, rồi cùng Nhớ kết nối vào loa mini qua Bluetooth để khủng bố nhà “con nợ” bằng âm thanh.

Khi Công an xã Xuân Cảnh đến can thiệp thì Phước và đồng bọn thu dọn chiếu, nhang rời khỏi hiện trường, nhưng một lát sau các đối tượng tiếp tục trở lại trước cửa nhà bà Vân diễn trò đòi nợ như trên.

Không dừng lại ở đó, Phước còn cùng đám bạn sử dụng nhạc đám ma để khủng bố tinh thần gia đình “con nợ” trong đêm khuya, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Công an xã Xuân Cảnh đã đến hiện trường lập biên bản vi phạm của các đối tượng trên. Và cuối tháng 11 vừa qua, các đối tượng đã bị khởi tố vì các hành vi gây rối trật tự công cộng của mình. Riêng Nguyễn Tấn Tuấn đã rời khỏi địa phương nên cơ quan Công an đang truy tìm.

Bày đồ lễ cúng bái trước nhà “con nợ”

Cũng xuất phát từ việc đòi nợ không được, tháng 10/2021, một phụ nữ đã mang vàng hương, hoa quả, gà, đồ cúng đến trước nhà “con nợ” gõ mõ, cúng bái, kêu gào ầm ĩ. Hình ảnh đó được quay lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Sự việc được quay clip trên xảy ra ở phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Qua thông tin từ đoạn clip cho thấy, người phụ nữ cúng bái tên H và người phụ nữ tên N.T.H có nợ nần với nhau. Do nhiều lần đòi không được tiền nên H đã tới nhà “con nợ” thắp hương cúng bái nhằm gây sức ép đòi nợ.

Trong đoạn clip, khi lực lượng Công an có mặt yêu cầu người phụ nữ chấm dứt việc cúng bái, người phụ nữ kêu gào: “Em khổ lắm anh ơi, bao giờ nó trả nợ cho em thì em về”, “Anh ơi, em khổ lắm anh ơi, bây giờ em về chủ nợ nó không để cho em yên thân anh ơi”… Nhiều người dân đã tụ tập đứng xem gây ồn ào một đoạn phố.

Theo Công an phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn cho biết, qua tin báo của người dân, Công an phường Hải Hòa đã có mặt kiểm tra, yêu cầu người phụ nữ thắp hương cúng bái trước nhà “con nợ” không tiếp tục việc cúng bái gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, đồng thời xác minh việc nợ nần của người phụ nữ trên với chủ nhà…

Những vụ đòi nợ kiểu trên đã gây dư luận trái chiều. Có người bày tỏ sự cảm thông, bởi cực chẳng đã, vì đòi nợ không được quá bức xúc nên người ta mới phải làm như thế.

Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng dù nợ nần gì thì cũng không nên đòi nợ kiểu như vậy, có nhiều cách hành xử khác, làm như vậy gây mất ANTT, thậm chí còn vướng vào vòng tố tụng.

Cũng từ những vụ việc trên, theo tư vấn của các chuyên gia pháp lý, người cho vay tiền cần phải tìm hiểu kỹ, đồng thời lập các giấy tờ văn bản cần thiết như giấy giao nhận tiền, thời hạn vay, thời hạn trả như thế nào… và khi xảy ra những tranh chấp thì những giấy tờ này sẽ là căn cứ pháp lý vững chắc để sau này khởi kiện vụ việc ra tòa.

Trong trường hợp sử dụng những biện pháp khác, ngoài biện pháp khởi kiện ra Tòa án thì người cho vay trước khi xử lý cũng phải tìm hiểu về pháp luật hoặc hỏi ý kiến của các luật sư, chuyên gia pháp lý về những việc mình làm, sẽ làm xem hậu quả cụ thể xảy ra có vi phạm pháp luật không, tránh những hậu quả đáng tiếc như vụ việc đòi nợ ở Phú Yên được đề cập ở trên.

