'Nữ quái' mang 18.000 viên ma túy tổng hợp bị vây bắt trong đêm

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công chuyên án mang bí số 111M, bắt giữ 1 “nữ quái” cùng 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 11/11/2021, tại khu vực bản Bà, xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn), lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an thị trấn Mường Xén, Công an xã Hữu Kiệm, đội phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An, phá thành công chuyên án 111M, bắt quả tang đối tượng Kha Thị Bảng (SN 1985, trú xã Hữu Kiệm), tang vật thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Được biết, đây là chuyên án được các lực lượng tổ chức theo dõi, điều tra trong 2 tháng gần đây. Hiện, đối tượng Kha Thị Bảng đang bị tạm giữ để điều tra, mở rộng chuyên án.

Đối tượng Kha Thị Bảng cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp. (Ảnh: BNA)

Trước đó, vào ngày 8/11/2021, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 6 bánh heroin.

Cụ thể, sau một quá trình điều tra, theo dõi, vào khoảng 19h ngày 8/11/2021, khi đối tượng Lô Văn Miền (SN 1984, trú xã Nậm Giải, huyện Quế Phong) đang trong quá trình di chuyển bằng xe khách để đưa một lượng lớn ma túy ra phía Bắc tiêu thụ. Công an huyện Quế Phong phối hợp với Tổ tuần tra kiểm soát phòng, chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (BĐBP Nghệ An) nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ thành công đối tượng.

Đối tượng Lô Văn Miền cùng tang vật vụ án là 6 bánh heroin. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 06 bánh heroin có khối lượng hơn 2,1kg. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lô Văn Miền khai nhận là được thuê mang số ma túy nói trên ra Hà Nội tiêu thụ.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án.

Bảo Trâm