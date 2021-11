Lên mạng mua quân phục Công an để ra oai, lừa tình

Hải lên mạng đặt mua bộ quân phục Công an, quân hàm Thiếu tá với mục đích mặc lấy le và… lừa tình phụ nữ.

Ngày 11/11, Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính Vũ Quang Bắc Hải (SN 1988, ngụ quận 10) về hành vi “vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng CAND".

Hải và bộ quân phục mua trên mạng.

Trước đó, tổ Cảnh sát hình sự Công an quận 11 tuần tra trên đường Ông Ích Khiêm (phường 10, quận 11) phát hiện Hải điều khiển xe máy với dấu hiệu say xỉn nên dừng phương tiện kiểm tra. Trong cốp xe, tổ Cảnh sát hình sự phát hiện 1 bộ quân phục An ninh nhân dân, một bộ quân hàm Thiếu tá và 1 mũ kepi. Hải và số tang vật trên được đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan điều tra Hải khai đặt mua bộ quân phục CAND trên mạng (facebook) để mặc “cho oai”, sau đó dụ dỗ, lừa tình những phụ nữ nhẹ dạ.

Vì Hải chưa sử dụng bộ quân phục này để thực hiện hành vi trong lúc bị kiểm tra nên Công an quận 11 đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Hải.

Theo cand.com.vn