Hàng trăm người đầm mình giữa nắng nóng gần 40 độ thi nhau bắt cá

Người dân tập trung trên bờ chờ hiệu lệnh

Sáng 14/6, tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) diễn ra hội đánh cá Đầm Vực. Lễ hội đánh cá Đầm Vực có từ lâu đời, là nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của địa phương và người dân làm nông nghiệp nơi đây.

Hàng trăm người đầm mình giữa nắng nóng gần 40 độ tìm bắt cá

Như thường lệ hàng năm, cứ đến ngày 14/6, người dân địa phương và các vùng lân cận náo nức tham gia lễ hội đánh cá Đầm Vực. Điều đặc biệt là mặc cho thời tiết nắng nóng với nền nhiệt lên gần 40 độ C, hàng trăm người dân vẫn đầm mình dưới "gió Lào" như cháy da cháy thịt chỉ để bắt cá.

Từ vài ngày trước, người dân trong vùng đã chuẩn bị các dụng cụ để đánh bắt cá như nơm, vó, lưới, nhủi... Người thì mua mới, người thì sửa sang lại những dụng cụ để lại từ năm trước. Tất cả với một tâm thái vui vẻ và hy vọng đánh bắt được nhiều cá to.

Ông Quế (thôn Xuân Áng, xã Xuân Viên), bắt được chú chép khá lớn

Ngay từ sáng sớm, già trẻ, trai gái, đã tập trung tại Đầm Vực, con đầm rộng hơn 30ha, nằm ven chân núi Hồng Lĩnh để chuẩn bị cho cuộc thì này.

Khoảng 6h30, sau khi thực hiện xong nghi lễ, Chủ tịch UBND xã Xuân Viên hô vang một tiếng làm khẩu lệnh, hàng trăm người đồng loạt ào xuống đầm. Tiếng lội nước xen lẫn với tiếng hò reo khi bắt được cá to làm vang dậy cả một khu vực.

Theo lời kể của những người già trong làng, người dân quan niệm rằng, trong lễ hội này, ai bắt được cá to thì người đó sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu, buôn may bán đắt. Trước đây, con cá to nhất sẽ được làm lễ để dâng cúng Thành Hoàng làng.

Ông Quế (thôn Xuân Áng, xã Xuân Viên), 1 trong 2 người bắt được con cá chép khá lớn cho biết, cá nhỏ bằng bàn tay thì rất nhiều nhưng cá to thì không thấy.

Một người khác thông tin, nhiều năm trở lại đây, chính quyền địa phương đã quy định cấm đánh bắt cá tại đầm dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, do xa khu dân cư, khó kiểm soát nên vẫn còn tình trạng dùng kích điện đánh bắt cá tại đây.

Cá bắt được tại lễ hội

Do không bắt được nhiều cá to nên lễ hội kết thúc sớm hơn so với mọi năm.

Trần Hoàn