Lào Cai: Nhiều tuyến đường biến thành sông, nhà ngập nửa người sau mưa lớn

Tối 4/8, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nhiều phương tiện và tài sản của người dân chìm sâu trong "biển nước".

Theo ghi nhận của phóng viên Báo giao thông, hầu hết các tuyến phố từ phía Bắc đến phía Nam thành phố Lào Cai đều bị ngập, thậm chí một số tuyến phố ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét; nhiều phương tiện tham gia giao thông bị chết máy. Tại một số khu dân cư, nước tràn vào nhà, gây thiệt hại về tài sản.

Một số hình ảnh về trận mưa tối 4/8 ở thành phố Lào Cai:

Ngày và đêm nay (5/8), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày 7/8. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có mưa to trong nhiều ngày tới.