Tạm giữ lái xe đầu kéo lao xe vào Trung uý CSGT để 'thông chốt' ra Hà Nội

Tối 24/9, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Phú Yên phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an huyện Phú Xuyên đang tạm giữ tài xế xe đầu kéo container không có giấy xét nghiệp Covid-19 định “thông chốt”, đâm Trung uý CSGT tại chốt số 1 trên quốc lộ1A qua địa bàn huyện Phú Xuyên.

Lái xe vi phạm bị công an tạm giữ.

Trước đó, vào khoảng 13h50 ngày 24/9, tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát chiều quốc lộ 1A đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng đi Hà Nam) phát hiện 1 xe ô tô đầu kéo container 29C-442.57 kéo theo rơi móc 29R-025.95 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Lái xe xuất trình giấy phép lái xe mang tên Vũ Đình H (SN 1984, ở Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) nhưng không có giấy xét nghiệm Covid-19 theo quy định.

Tổ công tác yêu cầu tài xế lùi xe để quay đầu về Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên làm xét nghiệm nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe lao thẳng qua barie, đâm vào Trung úy CSGT Nguyễn Thanh Tùng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tạm giữ người và phương tiện, bàn giao Công an xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sông Yên