Giữa trưa nắng gắt, rừng thông lại bốc cháy ngùn ngụt ở Nghệ An

Trưa 10/7, một đám cháy rừng thông lại xảy ra tại địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An). Hiện các lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực dập lửa, cứu rừng.

Đám cháy rừng thông tại địa bàn xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) chiều 10/7.

Chiều 10/7, thông tin từ UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn đang xảy ra đám cháy rừng thông tại xã Diễn Lộc, hiện lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Theo đó, vào khoảng hơn 13h ngày 10/7, tại khu vực rừng thông thuộc địa bàn xóm 8, xã Diễn Lộc (huyện Diễn Châu) xảy ra đám cháy rừng. Do thời tiết hanh khô, gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến đám cháy ngày một lan rộng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an, dân quân tự vệ, Cảnh sát PCCC, Bộ đội Biên phòng cùng người dân với số lượng lên tới hàng trăm người nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức dập lửa cứu rừng.

Do địa hình hiểm trở, dốc cao, trời nắng nóng gay gắt khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành chặt cây, làm đường băng cản lửa để ngăn chặn cháy lan và khẩn trương phối hợp triển khai phương án chữa cháy.

Đến hơn 17h’15 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế và có nguy cơ lan rộng. Hiện các lực lượng vẫn đang nỗ lực chữa cháy, cứu rừng.

Trước đó, vào những ngày cuối tháng 6/2020, liên tục các vụ cháy rừng thông xảy ra tại địa bàn các xã Diễn Lợi, Diễn Phú và Diễn An (huyện Diễn Châu); xã Sơn Thành (huyện Yên Thành) khiến hàng chục ha rừng đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân các vụ cháy rừng đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm