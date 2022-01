Kịp thời cấp cứu, chữa trị cho 5 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển

Chiều nay (9/1), tàu Cảnh sát biển (CSB) 2005 đã đưa 5 thuyền viên của tàu cá Nghệ An gặp nạn về cảng Cửa Lò an toàn và đưa đi cấp cứu kịp thời.

5 ngư dân gặp nạn đã được vận chuyển vào bờ an toàn và đưa đi cấp cứu.

Trước đó, vào hồi 5h52 phút ngày 9/1, tàu cá số hiệu NA-98986 TS do anh Nguyễn Văn Tuyền (SN 1985, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt tại vị trí cách phía Đông Cửa Hội (Nghệ An) khoảng 45 hải lý. Trong quá trình các ngư dân đang thu lưới thì bất ngờ dây lưới bị đứt, lưới quất vào người làm 5 người (cùng trú tại xã Quỳnh Long) bị thương, hôn mê; trong đó có 3 người bị gãy xương, 2 người bị dây quất vào đầu.

Sau khi vụ việc xảy ra, thuyền trưởng tàu cá NA-98986 TS đã phát lệnh khẩn cấp yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.

Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động tàu CSB 2005, thuộc Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực Đông mũi Roòn (Quảng Bình) 15 hải lý khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Đến 11h30 trưa nay, tàu CSB 2005 đã tiếp cận được tàu cá NA-98986 TS, lực lượng chức năng đã nhanh chóng sơ cấp cứu cho các ngư dân và vận chuyển các nạn nhân vào bờ.

Đến 13h30 cùng ngày, tàu CSB 2005 đã đưa 5 thuyền viên gặp nạn về cập cảng Cửa Lò an toàn và chuyển lên xe cứu thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An chữa trị.

Bảo Trâm