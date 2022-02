Phát hiện 2 nữ sinh nằm trên bờ biển, 1 người tử vong, 1 người thoi thóp

Sáng sớm chưa có ánh mặt trời, những người thợ đi cào chằn chằn bất ngờ phát hiện hai thi thể nữ nằm bất động rất lâu trên bờ biển, khi đến xem thì một người đã chết, một người nằm thoi thóp.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 16/2, những người đi cào chằn chằn trên bờ biển ở phương Bình Tân, thị xã La Gi (Bình Thuận), là nơi vắng vẻ, không có nhà dân, bất ngờ phát hiện 2 thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi nằm bất động rất lâu trên bờ cát, cách mép nước biển khoảng 2m.

Người dân đến gần xem và phát hiện một người đã tử vong, còn một người đang trong tình trạng hôn mê thoi thóp nên vội đưa đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Hiện trường phát hiện vụ việc

Công an phường Bình Tân đã đến bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc với cấp trên.

Theo nguồn tin ban đầu được biết, trên người hai người nữ có điện thoại nhưng đã thấm nước nên không sử dụng được. Người nữ tử vong tên Trương Thị A.T. (SN 2005, ngụ khu phố 7, phường Tân An, thị xã La Gi). Người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã La Gi tên Nguyễn Bùi K.Q. (SN 2005, ngụ thôn Bình An 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi, học sinh lớp 11).

Đến 8 giờ 15 cùng ngày, Công an tỉnh Bình Thuận và các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến 9 giờ, người thân của thi thể nữ đã đến hiện trường xác nhận là người nhà. Theo người dân sống gần đó cho biết, bước đầu nhận định đây không phải là vụ đuối nước.

Theo congan.com.vn