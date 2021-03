'Khui' bao tải chứa 180.000 viên hồng phiến, 2 bánh heroin và 1kg ma túy đá

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, sau một thời gian theo dõi, vào lúc 20h ngày 13/3, tại km 790 thuộc xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy (BĐBP Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Hương Quang chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Vũ Quang, Công an huyện Hương Sơn và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển bắt quả tang đối tượng Trần Văn Thịnh (SN 1994, trú tại thôn 5, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) dùng xe máy chở một bao tải, bên trong chứa số lượng lớn ma túy.

Trần Văn Thịnh và số ma túy "khủng".

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một bao tải bên trong chứa 180.000 viên hồng phiến, 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Văn Thịnh khai nhận đã nhận vận chuyển thuê từ một đối tượng người Lào ở khu vực biên giới đến bàn giao cho một người ở Việt Nam để lấy tiền công.

Theo cand.com.vn