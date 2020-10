Không đòi được tiền “đền bù nhầm”, huyện Krông Nô sẽ kiện 3 hộ dân

Một góc dự án thủy lợi Đắk Rồ.

Ngày 07/10, trao đổi với PV Infonet, ông Trần Đăng Ánh – Phó chủ tịch huyện Krông Nô cho biết, vừa nhận được tờ trình của Ban Quản lý và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô về việc khởi kiện 3 hộ dân ra tòa vì chưa trả tiền lại vụ “đền bù nhầm” tại Dự án đập thủy lợi Đắk Rồ mà Infonet liên tục phản ánh trong thời gian qua.

“Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô sẽ là đơn vị đại diện cho UBND huyện Krông Nô khởi kiện các hộ dân ra tòa nhằm lấy lại số tiền hơn 500 triệu đồng mà các hộ này nhận không đúng quy định của Nhà nước”, ông Ánh thông tin thêm.

Theo thống kê, đã có 3 hộ không chịu trả lại tiền và đã gửi đơn kiện UBND huyện Krông Nô nhưng bị 2 cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm bác đơn; đến nay vẫn chưa trả lại tiền cho Nhà nước.

Cũng liên quan đến đền bù tại dự án đập thủy lợi Đắk Rồ, sau khi báo Infonet có loạt bài phản ánh về sai phạm trong công tác đền bù tại dự án này đã gây thất thoát hàng tỉ đồng tiền ngân sách, Công an tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc điều tra; đến thời điểm này đã khởi tố 4 cán bộ về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Những cán bộ bị khởi tố gồm: Nguyễn Cao Trí (nguyên Phó trưởng Phòng TN-MT H.Krông Nô, hiện là Chủ tịch Hội nông dân xã Buôn Choah), Nguyễn Ngọc Hùng (cán bộ Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô), Bùi Quốc Tuân (nguyên cán bộ hợp đồng Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nô, hiện đã nghỉ việc) và Doãn Đức Toàn (nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Drô, hiện là cán bộ địa chính thị trấn Đắk Mâm).

Ngoài quyết định khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị UBND huyện Krông Nô đình chỉ công tác 3 tháng đối với các bị can Trí, Toàn và Hùng để phục vụ công tác điều tra. Các bị can trên đều được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cưu trú.

Hải Dương