Khởi tố, bắt tạm giam Đội trưởng đội chống buôn lậu Hải quan liên quan đến Chuyên án 920G

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu, TCHQ) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Người cầm đầu đường dây buôn lậu Phan Thanh Hữu và 2 tàu biển trọng tải 1.500 tấn được cơ quan Công an Đồng Nai bắt giữ ngày 06/02/2021.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Thụy (57 tuổi), Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến chuyên án buôn lậu và sản xuất xăng giả (Chuyên án 920G) do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Sau khi bị khởi tố, cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Thụy tại TP Hồ Chí Minh và thu giữ một số tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi nhận hối lộ của ông Thụy.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra các đối tượng liên quan đến Chuyên án 920G, cơ quan này phát hiện, để thực hiện việc mua bán xăng giả được trót lọt, các đối tượng trong đường dây này đã hối lộ ông Thụy. Sự việc này đã diễn ra được một thời gian.

Liên quan đến Chuyên án 920G, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam đối với 39 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ.

Ngày hôm qua (5/3/2021), Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được đối tượng Dương Văn Mẫn (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú: Xã Hải Xuân, Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Trịnh Xuân Mơ (sinh năm 1984, thường trú: Phường 15, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09. Dương Văn Mẫn và Trịnh Xuân Mơ. Đây là hai đối tượng bỏ trốn trong Chuyên án 920G buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu Cầm đầu.

Sau khi bỏ trốn vào ngày 6/2, để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng trên 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 đã sơn sửa lại tàu gây khó khăn trong quá trình truy tìm của lực lượng Công an Đồng Nai.

Tuy nhiên, ngày 24/2, Công an Đồng Nai đã phát hiện và thu giữ 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 tại cầu cảng sông Hậu, Ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Đồng loạt khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh vào tối 6/2, Công an Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn; 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn; 6 xe bồn; gần 2,7 triệu lít xăng; 4 thùng hóa chất để tạo màu; trên 100 tỷ đồng cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây này đã cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8.2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường.

Cơ quan điều tra cho biết kết quả giám định các mẫu xăng thu được trong chuyên án đều là giả.

