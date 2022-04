Khởi tố 'tú ông' môi giới sugar baby - sugar daddy với giá tới 20 triệu đồng/tháng

Trong quá trình môi giới, Luân sẽ gửi các thông tin về gái bán dâm như hình ảnh, chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, số đo... để người mua dâm lựa chọn.

Chiều 10/4, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Luân (35 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội môi giới mại dâm.

Hội nhóm mà Luân tham gia (ảnh: công an cung cấp).

Sau khi bị bắt, Luân khai nhận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội, sau đó tham gia nhóm “SGDD-SGBB Bắc Ninh” trên Facebook và “Nơi tình yêu thăng hoa” trên Telegram.

Theo đó, mỗi nhóm này có khoảng 200 gái bán dâm (sugar baby) độ tuổi từ 16 đến 29. Luân sẽ lựa chọn các cô gái để kết nối với khách có nhu cầu mua dâm (daddy).

Trong quá trình môi giới, "tú ông" này sẽ gửi các thông tin về gái bán dâm như hình ảnh, chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, số đo... để người mua dâm lựa chọn.

Tiếp đến Luân cũng sẽ là người đứng ra thỏa thuận giá, khoảng 12-20 triệu đồng/tháng, chưa kể 2 triệu đồng phí môi giới.

Ngày 3/4, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất 3 khách sạn tại phường Võ Cường, phường Đại Phúc (cùng ở TP Bắc Ninh), qua đó phát hiện 3 đôi nam nữ do Luân môi giới mua bán dâm.

Tân Trường