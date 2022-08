Khởi tố nguyên cán bộ trại giam nổ súng cướp tiệm vàng chợ Đông Ba

Ngô Văn Quốc - nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng chợ Đông Ba (TP Huế) rồi ném vàng cướp được ra đường vừa bị khởi tố bị can với hai hành vi.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh TT-Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Quốc (SN 1984, ngụ tại thị xã Hương Thủy, TT-Huế; nguyên Đại úy công an công tác tại trại giam Bình Điền) với hai hành vi “Cướp tài sản” và “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan công an cũng ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Quốc để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 12 giờ 40 trưa 31/7, tại tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (chợ Đông Ba, phường Đông Ba, TP Huế), trong lúc lực lượng bảo vệ chợ nghỉ trưa, một người đàn ông sử dụng súng AK bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó bắn vào tủ tiệm vàng khiến hệ thống kính bảo vệ vàng vỡ nát.

Đối tượng sau đó lấy đi 2 khay đựng vàng ném vung vãi ở trước cửa tiệm và cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội, gần chợ Đông Ba.

Hiện trường vụ cướp do Quốc gây ra.

Ngay khi nhận tin báo, Công an tỉnh TT-Huế đã tiếp cận bảo vệ, bao vây, phong tỏa hiện trường và nơi đối tượng cố thủ; tổ chức phong tỏa, ngăn người dân hiếu kỳ tụ tập; điều hòa phân luồng giao thông; đồng thời, giám sát, nắm diễn biến tâm lý đối tượng và tổ chức vận động đối tượng đầu thú.

Người dân nhặt vàng do Quốc đánh cướp và ném ra đường. (Ảnh cắt từ clip)

Sau thời gian được Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh trực tiếp vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý, đối tượng đã hợp tác, giao nộp súng.

Bước đầu xác định, thủ phạmNgô Văn Quốc (sinh năm 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, TT-Huế, là cán bộ trại giam Bình Điền thị xã Hương Trà) có dấu hiệu tâm lý bất thường, mất kiểm soát dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Theo tienphong.vn