Khởi tố kẻ tổ chức cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chiều 4/5, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Đinh Ngọc Khoa – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh (ở TP Vĩnh Yên) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Ảnh minh họa

Theo Đại tá Đinh Ngọc Khoa, vào đêm 3/5, có 39 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện khi cư trú tại các phường Khai Quang và Liên Bảo thuộc TP Vĩnh Yên. Đến sáng 4/5, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 13 người khác tại phường Liên Bảo.

Liên quan tới công tác khống chế và góp sức dập dịch Covid-19 tại Vĩnh Phúc, chiều 3/5, Công an TP Phúc Yên đã chủ động liên hệ với Bộ đội Phòng hóa - Quân khu 2 tổ chức phun thuốc khử khuẩn trong khuôn viên trụ sở Công an thành phố Phúc Yên và khuôn viên trụ sở Công an 8 phường trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm vệ sinh, an toàn mức cao nhất cho cán bộ chiến sĩ.

Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử khuẩn.

Do được quán triệt và xác định tốt nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”, Bộ đội Phòng hóa - Quân khu 2 đã điều 2 xe chuyên dụng và gần 20 cán bộ chiến sỹ đến Công an TP Phúc Yên thực hiện nhiệm vụ phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch.

Trước đó, vào ngày 23/4, nhóm 5 chuyên gia người Trung Quốc sau khi cách ly tập trung từ ngày 9 đến ngày 23/4 tại khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành về ở tại ký túc xá Công ty cổ phần tập đoàn Vinatop ở khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Trong ngày 23/4, nhóm chuyên gia người Trung Quốc đã đến hát tại quán karaoke SUNNY thuộc khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên. Sau khi về nước, phía Trung Quốc kiểm tra y tế, xác định dương tính với Covid-19.

Ngay khi có những thông tin đầu tiên về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Công an TP Phúc Yên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời tham mưu, phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Phúc Yên rà soát các trường hợp có đến quán karaoke SUNNY trong thời gian từ ngày 23/4 đến ngày 1/5. Đồng thời triển khai phương án thành lập 10 chốt tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, địa điểm phòng chống dịch Covid-19 tại khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên.

Tính đến ngày 3/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định 6 nhân viên quán karaoke SUNNY dương tính với Covid-19.

Sông Yên