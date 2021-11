Khởi tố đối tượng nổ súng bắn giám đốc trong quán cà phê ở TP Vinh

Đối tượng nổ súng trong quán cà phê ở TP Vinh (Nghệ An) khiến một người trọng thương vừa bị cơ quan công an khởi tố về 2 tội danh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh) về tội danh “Giết người" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Đậu Đức Thuận cùng khẩu súng gây án.

Trước đó, vào khoảng 8h30’ ngày 20/11, Đậu Đức Thuận đi xe ô tô, mang theo súng vào quán cà phê ở Khu A, phường Quang Trung, TP Vinh và bắn trọng thương anh N.Đ.T. (SN 1973, là Giám đốc một doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn). Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh T. bị thương, gãy tay được mọi người đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân bị bắn tại quán cà phê.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và truy bắt đối tượng gây án.

Đến 10h35’ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Quán Bàu, TP Vinh. Công an đã thu giữ một khẩu súng K59 là phương tiện gây án, 2 viên đạn và 1 xe ô tô.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thuận khai nhận, nguyên nhân vụ nổ súng là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và công việc.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

