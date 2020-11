Khởi tố, tạm giam 80 bị can trong vụ băng nhóm áo cam đập phá quán ốc ở TP.HCM

Liên quan đến vụ việc hàng trăm người mặc áo màu cam, dùng hung khí đập phá quán ốc ở quận Bình Tân, ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã bắt tạm giam thêm 6 đối tượng. Tính tới thời điểm hiện tại, Công an Thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam 80 bị can.

Các đối tượng tham gia đập phá quán ốc không phải là giang hồ có số má mà là những thanh thiếu niên sống lang thang. (Ảnh: Dân trí)

Theo TTXVN, trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 5/6, tại quán Ốc Hương ở đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân do anh N.V.Q (ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm chủ, có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (phần đông mặc áo màu cam), trên tay cầm hung khí tự chế đến trước quán và chửi vọng vào trong.

Hung khí thu giữ từ các đối tượng mang đi hỗn chiến. (Ảnh: Dân trí)

Một số đối tượng xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính. Lúc đó, anh Lâm Thành Long (sinh năm 1990, ngụ Quận 6) đang ngồi nhậu trong quán thấy lạ nên lấy điện thoại ra quay phim. Ngay lập tức, anh Long bị một số người dùng vỏ chai bia đập vào đầu gây thương tích. Sau khi đánh người và đập phá ở quán, số đối tượng trên lên xe và bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B. Sự việc diễn ra rất nhanh.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tượng trên khiến dư luận bức xúc, lo lắng về tình hình an ninh trật tự. Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương điều tra vụ việc. Công an Thành phố đã tích cực và nhanh chóng bắt giữ những kẻ giữ vai trò cầm đầu dẫn đến vụ hỗn chiến gây xôn xao dư luận.

Đối tượng Trí “Nhảm” (bên trái) và Tuấn “Bê”. (Ảnh: Dân trí)

Cơ quan Công an đã bắt giữ các đối tượng Dương Đại Trí sinh năm 1990 (tự Trí "nhảm"), Lê Ngọc Đăng Khoa sinh năm 1994 (tự Khoa "điên"), Nguyễn Ngọc Tuyền sinh năm 1984, Trần Thanh Tuấn sinh năm 1984 (tự Tuấn "bê") và Phan Vinh Thuận sinh năm 2002. Sau khi đồng bọn sa lưới, Mai Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1998) đã ra đầu thú. Thành được xác định là nguyên nhân dẫn đến vụ Dương Đại Trí cùng nhóm áo cam gây rối ở quán ốc, cũng là một trong những đàn em của "Trí nhảm".

Tại cơ quan điều tra, Thành khai vào ngày 3/6, có mâu thuẫn với Hồ Chí Linh, sinh năm 1991, là đàn em của Tuấn "bê". Sau đó, Thành gọi điện huy động đàn em đi tìm Linh để giải quyết mâu thuẫn. Riêng phe Tuấn "bê", khi nghe Linh nói bị Thành hăm dọa nên cũng huy động hàng chục thanh niên khác hẹn địa điểm để đánh nhau. Tuy nhiên, vụ việc bị công an phát hiện nên "trận đánh" không thành.

Sau đó, Dương Đại Trí đã lên mạng huy động hàng chục người trẻ tuổi đi đánh nhau và hứa sẽ cho tiền. Trí cũng chỉ đạo đàn em mặc áo màu cam để phân biệt với nhóm Tuấn "bê". Tối 5/6, nhóm Trí kéo đến quán ốc để tìm nhóm Tuấn "bê". Tại đây, nhóm áo cam không thấy nhóm Tuấn "bê" mà chỉ thấy anh Lâm Thành Long quay clip nên một đối tượng trong nhóm áo cam tấn công khiến anh này bị thương.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo vtv.vn