Bắt 3 đối tượng hành nghề “2 ngón” trên phố cổ Hà Nội

Thấy nữ du khách cởi áo khoác ngoài nhờ người đi cùng cầm giúp, 1 đối tượng nhanh chóng áp sát để thực hiện hành vi móc túi, trộm cáp chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max rồi ''tuồn'' cho đồng bọn đang cảnh giới ở gần.

Ngày 22/2, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Thị Lành và Trương Bá Mão về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng Lương, Lành và Mão bị bắt giữ sau khi thực hiện hành vi trộm cắp chiếc iPhone11 Pro Max của chị T.

Theo tài liệu điều tra, ngày 23/1/2022, chị N.M.T. cùng anh D.Q.B. đi bộ mua sắm trên phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm. Trong lúc đi bộ, chị T. cởi chiếc áo khoác ngoài (trong túi áo có 1 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max) và nhờ anh B. cầm giúp.

Thấy có cơ hội trộm cắp tài sản, Nguyễn Thị Lương (SN 1992, ở phường Hàng Buồm) và Nguyễn Thị Lành (SN 1985, ở phường Phúc Tân) cùng quận Hoàn Kiếm đi bộ từ phía sau nhanh chóng áp sát anh B. Tại đây, Lương đã thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max của chị T.

Sau đó, Lương đi nhanh lên phía trên, đưa chiếc điện thoại vừa trộm cắp được cho Trương Bá Mão (SN 1987, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang đứng cảnh giới gần đó. Tuy nhiên, hành vi trên của các đối tượng đã bị Công an phường Hàng Mã phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền ăn tiêu nên đã rủ nhau lên khu vực phố cổ Hà Nội “bày binh, bố trận”, trà trộn móc túi của những bị hại có tài sản sơ hở khi vào mua sắm tại các cửa hàng đông đúc.

