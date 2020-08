Khóc, cười chuyện đi chợ phải trình thẻ

Soát thẻ người dân đi chợ tại chợ Cồn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Thành)

In phiếu không kịp

Lần đầu tiên trong lịch sử, chợ ở Đà Nẵng được phát thẻ theo kiểu luân phiên ngày chẵn/lẻ, cách nhau 3 ngày.

Sáng sớm, chợ Cồn (quận Hải Châu) inh ỏi tiếng còi bảo vệ thổi, tiếng loa nhắc nhở người dân của các thành viên tổ giám sát cộng đồng, bảo vệ, ban quản lý chợ. Vài người chưa có thẻ, hoặc quên mang thẻ chí choé cãi nhau với lực lượng làm nhiệm vụ vì không được vào chợ. Ban quan lý chợ phải tuyên truyền thuyết phục để người dân chấp hành chủ trương.

Tại chợ An Hải Bắc (quận Sơn Trà) từ sáng sớm, công an, dân phòng, chị em hội phụ nữ và tổ dân phố có mặt đông ở chợ để nhắc nhở người dân sát khuẩn, giữ khoảng cách. Việc ra vào ở chợ An Hải Bắc tạm thời phải “thả cửa” bởi thẻ chưa in kịp để phát cho dân. Tất cả các gian hàng trong chợ được giãn cách và giăng dây, tiểu thương ngoài đeo khẩu trang còn được yêu cầu đeo bao tay, đội mũ chống giọt bắn.

“Chủ trương thành phố đưa ra từ trưa 11/8. Anh em xoay không kịp vì tiệm in đã đóng cửa. Đêm qua in, đóng dấu lên thẻ đến tận 22h mà không xong. Sáng nay phải làm tiếp rồi mới phát được cho dân nên đành cho qua ngày hôm nay. Anh em phải ra chợ để nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách”, một cán bộ phường An Hải Bắc cho biết.

Bà Lê Thị Hoa (52 tuổi, tổ 15 phường An Hải Bắc) chia sẻ bà không cảm thấy phiền hà gì. “Đi chợ giờ thoải mái hơn, lại có bảo vệ, công an đi dạo cùng, không lo kẻ gian móc túi”, bà Hoa cười nói.

Trong những ngày đầu, tại các chợ cũng phát sinh trường hợp “dở khóc dở cười”. Chị Nguyễn Thị Tâm (phường Hải Châu 1) cầm thẻ vào chợ mua đồ nhưng lại quên tiền. Theo thói quen chị đi ra ngoài mở cốp xe để lấy ví. Nhưng khi đi vào lại không còn thẻ nên bảo vệ quyết không cho vào dù chị hết lời giải thích, đưa cả giấy tờ tùy thân ra. Cuối cùng chị đành gọi điện cho chồng mang thẻ khác đến, điền tên rồi vào lại chợ.

Có phiếu nhưng không còn chợ để đi

Sáng sớm 12/8, phường Nại Hiên Đông mới huy động toàn bộ tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố đi phát thẻ đi chợ cho dân. Thế nhưng có thẻ, người dân phường này lại không còn chợ. Bởi lẽ, chợ duy nhất trên địa bàn phường đã phải tạm ngưng hoạt động từ sáng cùng ngày.

Nại Hiên Đông đang là “điểm nóng” về tình hình lây nhiễm Covid-19 khi trên địa bàn phường này có 12 ca bệnh. Trong đó, lịch trình dịch tễ của các bệnh nhân nhiều người đi đến chợ Nại Hiên Đông. Thông tin công bố, chợ này bỗng chốc trở thành tâm điểm lo lắng của người dân.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, chợ phải tạm ngừng để chờ kết luận điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng. Nếu kết quả xét nghiệm của các tiểu thương và người dân xung quanh chợ âm tính, chợ sẽ mở cửa trở lại. Nếu có ca dương tính thì phải tiếp tục tạm ngừng để xử lý làm sạch chợ.

“Đây là việc bất khả kháng, chính quyền đã thông báo đến từng hộ dân và mong muốn người dân chia sẻ với chính quyền vì dịch bệnh đang căng thẳng. Khả năng một số khu dân cư ở địa bàn phường sẽ phải phong tỏa nếu tiếp tục có các ca bệnh lây lan”, ông Hải cho biết.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc sở Công Thương thành phố Đà Nẵng chia sẻ: Quy định phát thẻ vào chợ mục đích nhằm hạn chế tình trạng người dân đi chợ nhiều lần, rủ thêm người khác đi cùng, dẫn đến việc điều tra dịch tễ khó khăn khi có ca bệnh liên quan đến chợ. “Việc này có thể gây bất tiện nhưng rất mong người dân vì đại cục, ý thức hơn trong việc chung tay cùng thành phố phòng chống dịch bệnh bởi dịch Covid-19 ở Đà Nẵng được dự báo còn diễn biến rất phức tạp và khó lường”, ông Bắc nói.

