Tổ kiểm soát dịch ở Bắc Giang phát hiện ô tô chở 'kho' linh kiện lắp súng và đạn

Sáng 18/6, Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra, làm rõ 01 vụ vận chuyển linh kiện súng hơi khí nén và 174,6kg đạn chì.

Tổ công tác kiểm tra xe ô tô BKS 12B-005.22, phát hiện nhiều linh kiện lắp ráp súng và đạn.

Trước đó, vào ngày 14/6, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 thuộc tổ dân phố Thành Chung (thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), tổ công tác phòng chống dịch do Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Yên Thế chủ trì tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô mang BKS 12B-005.22 do lái xe là anh Phương Văn Trơn (SN 1986, trú tại thôn Thịnh Đức, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển có biểu hiện nghi vấn chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hình ảnh tổ công tác kiểm tra, phát hiện các linh kiện súng hơi khí nén và đạn chì.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện các linh kiện súng hơi khí nén bao gồm 6 ống ngắm, 6 khung súng, 3 nòng súng, 1 báng gỗ, 4 ống giảm thanh, 12 tâm súng, 1 tay cầm nhựa, 1 ốp lót tay, 2 ống kim loại hình trụ, 6 lò xo kim loại và 174,6kg đạn chì.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Yên Thế xác định số linh kiện súng hơi khí nén nêu trên là của chị Lưu Thị Thắm (SN 1981, trú tại tổ dân phố Tiến Thắng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Tại Công an huyện Yên Thế, chị Thắm khai nhận số linh kiện súng hơi khí nén nêu trên là do bản thân mua về để mang đi tiêu thụ, khi vận chuyển đến thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện.

Hiện Công an huyện Yên Thế đang lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tân Trường