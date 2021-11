Khởi tố vụ án lây lan dịch Covid-19 thứ 4 ở Đắk Lắk, liên quan đến người thu mua sầu riêng

Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” làm lây lan dịch Covid-19; là vụ án thứ 4 liên quan đến công tác phòng, chống dịch ở Đắk Lắk trong năm nay.

Ngành y tế tiến hành truy vết một ổ dịch tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 17/11, tin từ Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” làm lây lan dịch Covid-19 tại buôn Ea Nur, xã Pơng Drang để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an huyện Krông Búk, qua công tác thu thập thông tin, ổ dịch tại buôn Ea Nur, xã Pơng Drang khởi phát từ tháng 9/2021. Nguồn lây nhiễm được xác định có liên quan đến một người làm thuê tại cơ sở thu mua sầu riêng tại thị xã Buôn Hồ (cùng tỉnh Đắk Lắk).

Liên quan đến ổ dịch tại buôn Ea Nur, ngành y tế đã tiến hành truy vết, phát hiện thêm 46 trường hợp nhiễm Covid-19, 51 trường hợp F1 và hàng trăm trường hợp F2, F3.

Được biết, đây là vụ án thứ 4 mà lực lượng công an khởi tố để điều tra liên quan đến dịch Covid-19 trong năm 2021. Những vụ án trước xảy ra tại TP Buôn Ma Thuột, huyện Krông Bông và huyện Krông Pắk.

Trong tháng 10/2021 vừa qua, Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố bị can N.T.H (36 tuổi, nhân viên nhà xe T.O tại TP Buôn Ma Thuột) về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. Bị can H. hiện được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Tính đến chiều 17/11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 117 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.380 trường hợp, trong đó có 36 trường hợp tử vong, 3.832 trường hợp khỏi bệnh và 2.512 trường hợp đang điều trị.

Trần Nhân