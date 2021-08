Khách hát karaoke chui vào... chuồng gà, nhảy xuống ao khi thấy công an

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, Công an huyện Tam Đảo nói riêng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự không được phép hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở vẫn cố tình vi phạm và đã bị cơ quan công an phát hiện, xử lý.

Gần đây nhất, vào lúc 23h ngày 14/8, Công an huyện Tam Đảo tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke XMEN I (Tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo) do Tạ Thị Thủy, sinh năm 1990, ở thị trấn Hợp Châu làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện quán karaoke trên có 3 phòng hát đang hoạt động với 11 nhân viên và 9 khách hát là nam giới, trong đó có 1 khách hát là người nước ngoài đang làm việc tại khu công nghiệp Bá Thiện II (huyện Bình Xuyên).

Công an huyện Tam Đảo đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh karaoke và các trường hợp cố tình tập trung đông người không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh (Ảnh: Lan Hương).

Khi thấy lực lượng công an kiểm tra, số nhân viên và khách hát trên đã bỏ chạy và lẩn trốn xung quanh vườn nhà của quán karaoke trên, thậm trí là chui cả vào chuồng gà, chuồng chó và nhảy xuống ao để trốn tránh. Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và Covid-19, kết quả tất cả các trường hợp trên đều âm tính.

Để che giấu cơ quan chức năng, chủ quán karaoke trên đã đóng cửa, tắt đèn biển hiệu, tổ chức cho khách hát bên trong gây khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện.

Hiện Công an huyện Tam Đảo đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke XMEN I và các trường hợp cố tình tập trung đông người không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tam Đảo cũng có công văn yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động để chống dịch. Phần lớn các cơ sở kinh doanh đều chấp hành nghiêm chỉnh nhưng vẫn còn một số cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm và đã bị cơ quan công an phát hiện, xử lý.

Thời gian tới, Công an huyện Tam Đảo tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, rà soát và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cơ sở kinh doanh cố tình hoạt động trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

Theo Dân trí