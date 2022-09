Khách đến Nội Bài tăng 20% so với ngày thường, chủ yếu đi du lịch dịp nghỉ lễ 2/9

Trong dịp nghỉ lễ này, cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ triển khai nâng mức kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 31/8 đến hết ngày 4/9. Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không;... kiểm tra, giám sát an ninh phù hợp để giảm thiểu tối đa tình trạng hành khách bị nhỡ chuyến bay do ùn tắc tại điểm kiểm tra an ninh của nhà ga.