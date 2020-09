Kết luận điều tra vụ án vi phạm đấu thầu tại CDC Hà Nội, đề nghị truy tố 10 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị VKSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 6 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ CDC Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/CSKT-P15 ngày 22/4/2020.

Một số bị can trong vụ án. Từ trái sang phải: Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Lê Xuân Tuấn. (Ảnh: Bộ Công an)

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, đối với 10 bị can dưới đây:

1. Nguyễn Nhật Cảm, sinh năm 1963, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ CDC Hà Nội.

2. Nguyễn Vũ Hà Thanh, sinh năm 1979, Trưởng Phòng Tài chính kế toán; Ủy viên Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ CDC Hà Nội.

3. Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1973 , Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ CDC Hà Nội.

4. Nguyễn Ngọc Quỳnh, sinh năm 1975, Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội.

5. Hoàng Kim Thư, sinh năm 1987, Kế toán trưởng, Phó Trưởng Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.

6. Lê Xuân Tuấn, sinh năm 1982, nhân viên Phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.

7. Nguyễn Ngọc Nhất, sinh năm 1986, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech.

8. Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1985, nhân viên công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông.

9. Đào Thế Vinh, sinh năm 1975, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST).

10. Nguyễn Trần Duy, sinh năm 1980, Tổng Giám đốc, Thẩm định viên về giá Công ty cổ phần Định giá và Bán đấu giá tài sản Nhân Thành.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ những sai phạm khác liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu;

b) Thông thầu;

c) Gian lận trong đấu thầu;

d) Cản trở hoạt động đấu thầu;

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu;

e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu;

g) Chuyển nhượng thầu trái phép.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

