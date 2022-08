Kẻ trộm dáng thư sinh trộm hàng chục laptop trong công ty ở TP.HCM

icon

Trong lúc tắm biển Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), nhóm 4 em nhỏ không may bị đuối nước; 2 em may mắn được người dân cứu sống, còn 2 nạn nhân mất tích (1 em đang xác định tử vong).