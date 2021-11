Kẻ lừa đưa bé gái 12 tuổi đi mua điện thoại rồi sát hại: Hành vi tàn ác, khó thoát án tử hình

Ngày 9/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Phước Tân (SN 1982, trú tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Tân tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 3/11/2021, trong lúc ăn nhậu tại nhà người quen tại thị trấn Phú Mỹ, Tân quen biết với anh Nguyễn Hải Đăng và cháu V (sinh năm 2009, con anh Đăng).

Ngày 6/11, Tân nói dối với cháu V sẽ mua điện thoại cho cháu để học online; đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Tân điều khiển xe mô tô chở cháu đến khu vực xã An Hảo (huyện Tịnh Biên) rồi thuê nhà trọ ngủ.

Sáng hôm sau, Tân đi nhậu cùng một số người bạn đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày thì chở cháu V về. Trên đường đi, V đòi mua điện thoại và khóc. Tức giận, Tân chở cháu đến khu vực ấp Núi Két (xã Thớ Sơn, huyện Tịnh Biên) rồi dẫn lên núi, dùng tay bóp cổ sát hại cháu V.

Sau khi gây án, Tân điều khiển xe về đến khu vực bến phà Châu Giang (TP Châu Đốc) thì bị Công an huyện Phú Tân phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Cơ quan công an đến hiện trường điều tra vụ án (ảnh Tiến Tầm).

Tại cơ quan công an, Tân quanh co không thừa nhận, tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, đến sáng ngày 8/11, Tân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đối tượng từng có 01 tiền án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Ngày 01/9/2020, Tân chấp hành án xong trở về địa phương.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Hoàng Văn Hùng (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) phân tích: “Đối tượng Tân đã thực hiện hành vi bóp cổ dẫn đến cái chết của cháu bé 12 tuổi.

Hành vi này có dấu hiệu của tội ''giết người'' theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành, với khung hình phạt phạt tù từ 15 năm đến 20 năm; tù chung thân hoặc tử hình với tình tiết là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ”.

Luật sư Hùng nhận định: “Mức phạt cao nhất có thể áp dụng với đối tượng Tân là tử hình''.

Theo luật sư, trường hợp cơ quan điều tra đã xác định được hành vi phạm tội, cần nhanh chóng khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, khởi tố bị can đối với Tân và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

“Có thể nói, vụ việc này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng bởi nạn nhân là trẻ em, thủ đoạn của hung thủ tàn ác và coi thường pháp luật. Cần nhanh chóng xử lý để phần nào an ủi gia đình cháu bé và kẻ phạm tội phải chịu sự trừng trị của pháp luật”, luật sư Hoàng Văn Hùng cũng nêu quan điểm.

Tân Trường