Nghi phạm giết người, tự sát bất thành ở Hàng Bài đối diện án tử

Theo luật sư, xét hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn; chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã sát hại nạn nhân dã man, tàn bạo và thực hiện tội phạm đến cùng; đã cấu thành tội giết người.

Tối 11/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan điều tra vụ trọng án xảy ra trên phố Hàng Bài. Nguyên nhân sơ bộ nghi vấn do quan hệ tình cảm, ghen tuông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 ngày 11/8, tại lòng đường trước cửa số nhà 17 phố Hàng Bài (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q. (40 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị đối tượng M.X.T. (40 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng dao gọt hoa quả mũi nhọn đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong.

Sau khi đâm nạn nhân, T. đã dùng dao tự đâm vào người để tự sát nhưng bất thành. Đối tượng T. bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Xe cứu thương đến hiện trường đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Hà Nội) khẳng định: ''Hành vi của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm''.

''Rất có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã sử dụng bị hung khí là dao nhọn mang theo đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ trong sự bàng hoàng của người dân trên đường. Sau đó nghi phạm đã tự sát nhưng bất thành.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn; chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã sát hại nạn nhân dã man, tàn bạo và thực hiện tội phạm đến cùng; đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Hành vi của nghi phạm đã tước đoạt tính mạng người khác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân; đồng thời gây mất an ninh trật tự ngay giữa địa bàn trung tâm Thủ đô. Do đó, nghi phạm cần phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình”, luật sư nêu quan điểm.

Sông Mã