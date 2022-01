Tên trộm vứt túi xách có gần 400 triệu đồng vào thùng rác

Trộm được túi xách có khoảng 450 triệu đồng trong quầy thuốc, tên trộm chỉ lục lấy 40 triệu, chiếc túi xách cùng số tiền còn lại bị đem vứt vào thùng rác.

Ngày 11/1, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Sơn (30 tuổi, trú quận 5, TP Hồ Chí Minh; tạm trú tại nhà trọ Ngô Quyền, thuộc khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9/1/2021, Công an phường An Lộc, thị xã Bình Long nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, trú khu phố Phú Trung, phường An Lộc về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 giỏ xách, bên trong có khoảng 450 triệu đồng khi để tại quầy bán thuốc của Nhà thuốc Hải Nguyệt, tại khu phố Phú Trung.

Hành vi trộm tài sản của Nguyễn Hải Sơn bị camera an ninh ghi lại.

Tiến hành rà soát đối tượng, trích xuất camera, cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Hải Sơn là nghi can gây ra vụ trộm nên đã tổ chức truy tìm Sơn. Qua đấu tranh, đối tượng Sơn đã thừa nhận hành vi lấy trộm giỏ xách nói trên. Tuy nhiên, Sơn khai sau khi lấy được giỏ xách, đối tượng đã lục tìm tài sản và lấy được 40 triệu đồng, do nghĩ trong túi xách không còn tài sản gì nên Sơn đã vứt giỏ xách vào thùng đựng rác trước cổng trụ sở của Phòng Quản lý đô thị, thuộc khu phố Phú Trung, phường An Lộc, thị xã Bình Long.

Số tiền 40 triệu đồng Sơn lấy được đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Sơn.

Đối tượng Nguyễn Hải Sơn được mời về cơ quan Công an để làm việc.

Từ lời khai của Sơn, cơ quan Công an đã thu giữ được giỏ xách đối tượng vứt trong thùng rác, bên trong vẫn còn số tiền 397.138.000 đồng.

Theo cand.com.vn