Chuyển khoản 11 lần, cô gái trẻ ở Sơn La mới biết mình bị lừa

Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hỗ trợ vay tiền qua các ứng dụng (App). Tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cũng đã có người mắc phải chiêu trò lừa đảo này và đã mất tiền. Công an huyện Sốp Cộp đã tăng cường tuyên truyền đến người dân và thông báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, nhưng vẫn có người sập bẫy.

Chị Lò Thị P kể lại quá trình bị lừa cho vay tiền qua ứng dụng Netfin Credit.

Đầu tháng 8/2021, có một số điện thoại lạ gọi điện cho chị Lò Thị P (26 tuổi, ở xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp) để tư vấn cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, đơn giản. Do đang làm nhà nên chị muốn vay thêm 30 triệu đồng để hoàn thiện nhà mới. Đối tượng giới thiệu là nhân viên tư vấn của một Công ty tài chính và hướng dẫn chị P tải ứng dụng Netfin Credit rồi đăng ký mở tài khoản bằng cách nhập các thông tin cá nhân. Sau đó, đối tượng yêu cầu chị P chuyển một khoản tiền bằng 5% số tiền muốn vay để hoàn thiện hồ sơ và giải ngân.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền gọi là phí hồ sơ và cung cấp số tài khoản nhận tiền vay, chị P lại được đối tượng thông tin là sai số tài khoản nhận tiền vay và tiếp tục yêu cầu chuyển tiếp một khoản tiền nữa để khắc phục lỗi thì mới giải ngân được....

Sau 11 lần chuyển khoản, với tổng số tiền 308 triệu đồng vào các tài khoản khác nhau để khắc phục các lỗi như sai số tài khoản, sai ngân hàng, sai nội dung, nâng cấp điểm tín dụng của khách hàng, phí bảo hiểm…, chị P vẫn chưa nhận được khoản tiền vay nào mà đối tượng thì đã cắt hoàn toàn liên lạc.

Công an huyện Sốp Cộp xuống cơ sở tuyên truyền về thủ đoạn của hoạt động lừa đảo qua hình thức hỗ trợ vay tiền

Tương tự như chị P, một số người dân trên địa bàn huyện Sốp Cộp do đang có nhu cầu vay tiền cũng đã bị các đối tượng lừa đảo tìm đến. Chúng sử dụng sim rác gọi điện cho nạn nhân để tư vấn hỗ trợ vay vốn. Sau đó, chúng dùng tài khoản zalo ảo để kết bạn với nạn nhân và liên lạc. Để củng cố niềm tin ở các nạn nhân, các đối tượng còn sử dụng ảnh, căn cước, thông tin cá nhân ảo và các giấy tờ hợp đồng giả của các công ty tài chính và gửi cho nạn nhân, sau đó thực hiện các bước lừa đảo tiếp theo cho đến khi chiếm đoạt được tiền của nạn nhân.

Hiện nay, ngoài chị P, Công an huyện Sốp Cộp cũng đã tiếp nhận thông tin của một tường hợp bị lừa thông qua hình thức này với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Công an huyện Sốp Cộp cho biết, khi bị lừa mất tiền, nhiều người dân thường có tâm lý e ngại, không trình báo với cơ quan Công an; Các đối tượng lừa đảo lại không phải là người ở địa bàn, dùng ảnh, giấy tờ giả, lập nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau và đứng tên người khác để thực hiện hành vi lừa đảo… khiến công tác điều tra, xác minh của lực lượng gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, ngoài tổ chức điều tra, xác minh về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho nhân dân, Công an Sốp Cộp cũng đã thông báo công khai trên trang fanpage của Công an huyện, giúp nhiều người dễ tiếp cận thông tin và cảnh giác trước những chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thời kỳ công nghệ 4.0 với hàng loạt các ứng dụng thông minh trên mạng internet, các hình thức lừa đảo qua các ứng dụng cho vay tiền hiện đang có xu hướng gia tăng. Bọn tội phạm không chỉ hoạt động ở các thành phố lớn mà đã tìm đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, sử dụng thủ đoạn, đánh vào tâm lý, nhu cầu muốn vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an Sốp Cộp và lực lượng biên phòng thường xuyên bám nắm cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân.

Do vậy, người dân nên cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ các số thuê bao lạ, hoặc tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là các thông báo mời gọi vay tiền, hỗ trợ vay vốn. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin về các dịch vụ, nhất là thông qua các ứng dụng trên mạng và nên đến Ngân hàng để làm các thủ tục vay tiền; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản ngân hàng cho người lạ...

Theo vov.vn