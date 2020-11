Vụ nổ súng tại trạm BOT ở Thái Bình: Hung thủ đối mặt hình phạt tới 20 năm tù

Việc nổ súng của Bùi Xuân Đại đến nay chưa gây ra hậu quả chết người nhưng hành vi cố ý dùng bạo lực để tước đi mạng sống của người khác của bị can có dấu hiệu của việc phạm tội giết người.

Sáng 25/11, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại BOT Thanh Nê (thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Kiến Xương ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại (SN 1987, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương phê chuẩn.

Khu vực xảy ra vụ án.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do mâu thuẫn cá nhân.

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Hoàng Nguyễn Thùy Linh (VPLS Hoàng Tùng, Hà Nội) chia sẻ: "Sự việc nổ súng tại BOT Thái Bình và hậu quả là có người bị thương nặng có thể xác định được luôn là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, có dấu hiệu của tội phạm rõ ràng.

Việc khởi tố vụ án hình sự, xác định được và khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại là việc làm cần thiết, đúng quy định của pháp luật để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội".

Vết đạn hoa cải dày trên người anh H. (Ảnh: Zing)

Cũng theo nữ luật sư, đối với sự việc xảy ra, cơ quan điều tra cần làm rõ các vấn đề liên quan như: Người thực hiện hành vi dùng súng hoa cải bắn vào nạn nhân có phải đạn hay không? Có ai giúp đỡ bị can thực hiện hành vi này hay nói cách khác là có đồng phạm không? Nguyên nhân dẫn tới hành vi nêu trên của bị can là gì? Động cơ, mục đích của bị can?....

"Từ những thông tin Công an tỉnh Thái Bình cung cấp, xét về hành vi khách quan thì việc dùng súng hoa cải bắn trúng nạn nhân ở đây được thực hiện với lỗi cố ý. Bị can nhận biết rõ được việc sử dụng vũ khí (súng) bắn vào nạn nhân thì nạn nhân chết là điều hoàn toàn có thể xảy ra và tỷ lệ tử vong là cao bởi tính sát thương của súng là nhanh và lớn.

Sau khi thực hiện hành vi bắn người thì bị can bỏ chạy, điều này thể hiện sự nhận thức rõ ràng về hành vi của mình. Mặc dù hậu quả chết người hiện tại chưa xảy ra, nhưng hành vi cố ý dùng bạo lực để tước đi mạng sống của người khác của bị can có dấu hiệu của việc phạm tội giết người", luật sư Linh phân tích.

Về khung hình phạt đối với bị can, nữ luật sư cho hay: Như quyết định khởi tố bị can thì Bùi Xuân Đại đã bị khởi tố theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự về "Tội giết người". Khung hình phạt quy định cụ thể như sau: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Sông Yên