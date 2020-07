Đối tượng chém chết bạn gái cũ giữa đường đã tự tử tại nhà hoang

Sau khi sát hại người phụ nữ từng có quan hệ tình cảm, Phan Công Cương (SN 1976, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chạy trốn rồi thắt cổ tự tử tại một căn nhà hoang ở khu du lịch Bãi Lữ.

Hiện trường phát hiện đối tượng Phan Công Cương thắt cổ tự tử.

Chiều 29/7, trao đổi với PV, ông Đậu Xuân Luân – Chủ tịch UBND xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông thắt cổ tự tử.

Theo ông Luân, vụ việc được phát hiện vào khoảng 12h trưa nay.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương tới hiện trường và xác định người này là Phan Công Cương (SN 1976), chính là hung thủ sát hại chị N.V.A cách đây 2 ngày trên địa bàn TP Vinh.

“Người đàn ông này được phát hiện thắt cổ tự tử tại một căn nhà bỏ hoang ở khu du lịch Bãi Lữ. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường”, ông Luân cho biết thêm.

Như tin đã đưa, vào khoảng hơn 8h ngày 27/7, chị N.V.A. (SN 1979, trú tại một chung cư ở phường Quán Bàu, TP Vinh) đi xe máy trên đường, đoạn gần khu vực chợ Cửa Bắc, thuộc phường Hưng Bình, TP Vinh. Khi xe vừa vào đến đầu một con hẻm trên đường Lê Lợi (thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình) thì bất ngờ bị 1 người đàn ông đi xe máy màu trắng chặn lại.

Đối tượng này lúc đầu cầm dao dài giấu trong chiếc áo kề vào cổ chị A. đe dọa, sau đó dùng dao đâm, chém liên tiếp vào người nạn nhân. Mặc dù nạn nhân ngã ra đường nhưng vẫn bị gã đàn ông hung hãn truy sát dẫn tới tử vong.

Khi sự việc diễn ra, có một cô gái chứng kiến và vào can ngăn nhưng đối tượng vẫn thẳng tay sát hại nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Phan Công Cương (SN 1976, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) làm nghề lao động tự do, từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Bảo Trâm