Bắt hung thủ đâm tài xế GrabBike trọng thương tại đê sông Đuống

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Giám đốc 1 doanh nghiệp để điều tra những sai phạm khi thực hiện một số gói thầu trong Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại tỉnh Nghệ An.