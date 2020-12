Huế: Người đàn ông mất hơn 30 triệu, con trai nguy cơ lĩnh án tù

Mất 34,5 triệu đồng trong ví và heo đất, ông Cuộc đi trình báo công an. Chỉ trong thời gian ngắn, công an xác định chính con trai ông Cuộc là kẻ trộm nên đã tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) vừa bắt giữ đối tượng Trần Đại Linh (trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang) để điều tra, làm rõ hành vi trộm heo đất và ví da của cha mình.

Đối tượng Trần Đại Linh tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào ngày 15/12, ông Trần Đại Cuộc (trú ở xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) phát hiện bị mất trộm 1 con heo đất và 1 ví da có tổng cộng 34,5 triệu đồng nên trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Vang nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ đối tượng lấy trộm là Trần Đại Linh (SN 2001), con trai ông Cuộc.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Đại Linh theo quy định.

Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội trộm cắp tài sản như sau:

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội sau tại Bộ luật Hình sự mà chưa được xóa án tích: Điều 168 (tội cướp tài sản), Điều 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản), Điều 170 (tội cưỡng đoạt tài sản), Điều 171 (tội cướp giật tài sản), Điều 172 (tội công nhiên chiếm đoạt tài sản), Điều 174 (tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Điều 175 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) và Điều 290 (tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản);

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

Hà Oai