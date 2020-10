Huế mưa lớn trở lại, tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Do ảnh hưởng của bão số 8, lực lượng cứu hộ được yêu cầu tạm dừng việc tìm kiếm các nạn nhân ở Rào Trăng 3 và di chuyển về thủy điện Rào Trăng 4 để đảm bảo an toàn.

Trưa 25/10, ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết địa bàn tỉnh đang có mưa to do ảnh hưởng của bão số 8. Vì vậy, ban chỉ huy đã yêu cầu lực lượng cứu hộ thu xếp hiện trường để phòng chống bão, tạm thời không đưa người vào Rào Trăng 3 do nguy cơ sạt lở, lũ qua tràn sẽ cao.

Trước 13h, toàn bộ lực lượng cứu hộ sẽ di chuyển về tại thủy điện Rào Trăng 4 để đảm bảo an toàn, sẵn sàng chờ lệnh triển khai khi thời tiết thuận lợi.

Các máy xúc sẽ được tiếp tục triển khai ngay khi điều kiện cho phép. (Ảnh: QĐND)

Theo Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng tìm kiếm bằng chó nghiệp vụ tạm thời ở lại TP Huế để cơ động lên tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi hơn. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng Đài khí tượng thủy văn cập nhật thông tin thời tiết từng giờ, nếu có nguy hiểm sẽ cảnh báo để rút lực lượng cứu hộ rời khỏi Rào Trăng 4.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, để đẩy nhanh việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện rào Trăng 3, dự kiến ngày 25/10, một tổ công tác tăng cường của Quân khu 4 và đội chó nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Tại Quảng Trị, công tác tiếp cận, cứu trợ người dân ở những địa bàn còn bị chia cắt, cô lập cũng đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn.

Từ chiều 24/10, điểm sạt lở tại Km166 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi từ tỉnh Quảng Bình vào hai xã bị cô lập hoàn toàn là Hướng Lập, Hướng Việt, huyện Hướng Hóa đã được khắc phục và thông xe tạm thời. Xe ô tô bán tải có thể đi vào được xã Hướng Lập nếu trời không mưa. Tuy nhiên, sáng 25/10 do ảnh hưởng của bão số 8, ở hai xã Hướng Lập và Hướng Việt đã có mưa to. Đồn biên Phòng Hướng Lập thuộc Biên phòng Quảng Trị khuyến cáo: Các đoàn cứu trợ hoãn chuyến đi đến hai xã Hướng Lập, Hướng Việt do có nhiều điểm sạt lở núi.

Xã Hướng Lập có hơn 1.640 dân, Hướng Việt có gần 1.750 người, phần lớn là đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống, bị cô lập hoàn toàn và mất liên lạc từ ngày 17/10, do đường vào các xã này là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở nghiêm trọng. Đoàn công tác 23 người gồm lực lượng Biên phòng Quảng Trị và cán bộ y tế huyện Hướng Hóa, đã băng rừng 30km để tiếp cận xã Hướng Việt, nhằm hỗ trợ người dân hai xã bị cô lập. Đoàn đã cấp phát khẩn cấp 5 tấn gạo, 1.000 thùng mì cứu trợ cho người dân hai xã nói trên.

Đến nay, nhiều xã ở hai huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa vẫn bị chia cắt cô lập. Tại huyện Hướng Hóa, ngoài hai xã Hướng Việt, Hướng Lập vẫn đang bị chia cắt còn có các xã Hướng Sơn, Húc, Ba Tầng, Hướng Linh, Hướng Lộc phương tiện cơ giới không vào được trung tâm xã do đường bị sạt lở. Tại huyện Đakrông, nhiều thôn ở 4 xã: Hướng Hiệp, A Vao, Tà Long, Ba Nang bị chia cắt do sạt lở đất, ô tô không vào được, xe máy cũng rất khó khăn. Mưa trở lại do ảnh hưởng của bão số 8 khiến nguy cơ sạt lở đất ở vùng miền núi, đường thêm lầy lội, nước sông, suối có thể dâng cao… khiến việc tiếp cận để cứu trợ người dân thêm khó khăn và nguy hiểm.

Về ứng phó với bão số 8, tỉnh Quảng Trị có trên 2.300 tàu cá với hơn 7.000 thuyền viên, đều đã nhận được thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão để vào nơi tránh trú an toàn.

Theo Báo Chính phủ