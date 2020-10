Huế: Mưa lớn sạt lở đất chắn ngang QL49, bờ biển xói lở hơn 9km

Sạt lở đất trên QL49 đoạn qua xã Hương Vinh (huyện A Lưới).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Đông và rãnh thấp nên từ ngày 6/10 đến ngày 10/10, tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 500 - 700mm.

Trước nguy cơ lượng mưa tăng dần, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 vận hành điều tiết hồ Tả Trạch và Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ Hương Điền.

Cụ thể, hồ Hương Điền bắt đầu điều tiết qua tràn và tuabin lúc 8h sáng nay (8/10) với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-600m3/s, còn hồ Tả Trạch bắt đầu mở cửa cống tháo sâu và tuabin vào lúc 11h30 trưa nay (8/10) với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 140 - 900m3/s.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, do triều cường nên bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng hơn 9km (xã Giang Hải 2,5km, xã Phú Thuận 2km, xã Phú Diên 2km, xã Phú Hải 1,5km, xã Hải Dương 1km). Các hộ dân thôn Tam Lanh (xã Lâm Đớt), thôn A Hưa (xã Quảng Nhâm) bị ngập nước, cô lập và tổ chức di dời 75 hộ dân với 206 hộ ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế).

Bờ biển xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) bị xói lở, việc lưu thông qua tỉnh lộ 21 nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Hữu – Chủ tịch UBND xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay, bờ biển thuộc địa bàn bị xói lở vào sâu 7-10m đe dọa đến đất rừng phòng hộ và Tỉnh lộ 21.

Cũng do mưa lớn kéo dài, tại Km 76+310 trên đường QL49 đoạn qua địa bàn xã Phú Vinh (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng đất đá bồi lấp, đổ tràn ra mặt đường khoảng 2.000m3 chắn ngang khiến cho giao thông bị ách tắc. Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực xử lý, dự kiến vào chiều nay (8/10) mới thông đường QL49.

Rừng phong hộ ven biển tại xã Giang Hải bị đổ ngã.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) cho biết, hiện nay trên địa bàn vẫn đang mưa to và địa phương đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phòng tránh thiên tai an toàn. Hiện, sạt lở đất trên tuyến QL49 đang được cơ quan chức năng xử lý.

Hà Oai