Huế: Kiểm tra chung cư, phát hiện 8 nam nữ đang sử dụng ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi tổ chức, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 4h ngày 10/11, lực lượng Công an phường Xuân Phú (TP Huế) đã huy động các cán bộ, chiến sĩ kiểm tra hành chính đột xuất phòng 808 CT2 chung cư Araya (TP Huế) do Võ Xuân Phước (trú ở Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) thuê. Tại đây, Công an phường Xuân Phú (TP Huế) bắt quả tang Võ Xuân Phước đang tổ chức cho 7 đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ.

Tại phòng 808 CT2 chung cư Araya (TP Huế) lực lượng công an thu giữ 151 viên nén với khối lượng là 66,672g, 3 gói nilon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng là 10,455g và 1 đĩa sứ bên trên có tinh thể rắn màu trắng cùng với một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Bước đầu, đối tượng Võ Xuân Phước khai nhận, số viên nén và tinh thể rắn trên là ma túy tổng hợp được mua từ một đối tượng chưa rõ lai lịch. Kết quả test nhanh tất cả số đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Tang vật thu được từ các đối tượng tại phòng 808 CT2 chung cư Araya.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với Võ Xuân Phước về hành vi tổ chức, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy và 7 đối tượng trên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

