Huế: Đổ xăng không trả tiền còn dọa đốt cây xăng, đòi 20 triệu đồng

Cơ quan Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố đối tượng điều khiển xe máy đến đổ xăng không trả tiền mà còn đe dọa đốt luôn cây xăng dầu số 2 (phường Thủy Xuân, TP Huế) để yêu cầu nhân viên đưa 20 triệu đồng.

Đối tượng Hồ Vi Thảo (đội mũ trắng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) cho biết, ngày 28/6, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 4/6, đối tượng Hồ Vi Thảo (SN 1974, trú ở phường Thủy Xuân, TP Huế) điều khiển xe máy mang BKS: 75H1 - 033.51 đến cây xăng dầu số 2 (tổ 9, phường Thủy Xuân, TP Huế) để đổ xăng xe. Nhưng khi nhân viên bơm xong xăng thì Hồ Vi Thảo không trả tiền mà yêu cầu nhân viên cây xăng dầu đưa 20 triệu đồng nếu không sẽ đốt cây xăng dầu số 2.

Ngay lập tức, Hồ Vi Thảo vừa đe dọa vừa lấy vòi bơm xăng bơm lên người nhân viên rồi lấy bình chữa cháy của cây xăng ném đi. Lúc này, anh Lương Viết Hữu Quang (SN 1983 là nhân viên cây xăng dầu số 2) đến lấy bình chữa cháy thì Hồ Vi Thảo dùng tuốc nơ vít tấn công.

Thấy vậy, các nhân viên của cây xăng đã kịp thời hỗ trợ cùng anh Lương Viết Hữa Quang khống chế được đối tượng Hồ Vi Thảo. Sau vụ việc, 3 nhân viên cây xăng dầu số 2 bị trầy xước nhiều vùng trên thân thể.

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an phường Thủy Xuân (TP Huế) có mặt để xử lý vụ việc. Sau một thời gian củng cố hồ sơ, ngày 28/6 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Vi Thảo về hành vi cướp tài sản.

Hà Oai