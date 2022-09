Huế: Bắt quả tang 6 người, triệu tập 18 nữ nghi vấn bán dâm

Cơ quan Công an TP Huế vừa bắt quả tang 6 đối tượng trong nhà nghỉ và ở công viên đang có hành vi mua bán dâm, sau đó đã triệu tập 18 người (nữ) nghi vấn bán dâm, đưa về trụ sở điều tra, xử lý.

Một số người được mời lên xe và về trụ sở làm việc.

Ngày 8/9, tin từ Cơ quan Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa tổ chức ra quân quét xóa, xử lý tình trạng chào mời khách mua dâm trên các tuyến đường trong TP Huế.

Trước đó, trong đêm 6/9, lực lượng Công an TP Huế tổ chức ra quân xử lý tình trạng chào mời khách mua dâm ở các tuyến đường trong TP Huế như đường Ngô Quyền, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trường Tộ, Lê Duẫn (đoạn Công viên Bến Me) và một số nhà nghỉ trên địa bàn TP Huế. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh và Công an phường Thuận Hoà đã phát hiện và triệu tập 18 (nữ) nghi vấn bán dâm về trụ sở làm việc.

Nhiều người bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc.

Ngoài ra, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ G.Đ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế) và 2 người đang có hành vi mua bán dâm tại công viên Bến Me (phường Thuận Hòa, TP Huế).

Hiện, Cơ quan Công an TP Huế vẫn đang phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục cũng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều người bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc.

Hà Oai