Hot girl ngang nhiên livestream mời chơi game bài trùng tên vụ Phan Sào Nam

Là một hot girl ưa nhìn và từng được một số trang mạng lăng xê, Lê Phương Anh (sinh năm 1997 tại Hà Nội) thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi (follow) trên trang Facebook cá nhân.

Chính vì sở hữu một trang Facebook đông đảo lượng người theo dõi như vậy, hot girl 9X này thường xuyên có những buổi livestream (phát trực tiếp trên Facebook) bán hàng hoặc quảng cáo sản phẩm. Tối hôm qua (5/5), Lê Phương Anh bất ngờ livestream hơn 1 giờ đồng hồ chỉ để quảng bá cho một trò cờ bạc trực tuyến với tên gọi Game bài RikVip.

Lê Phương Anh bắt đầu buổi livestream vào tối 5/5 với dòng caption “Trở thành Tỷ phú với RikVip”.

Lê Phương Anh livestream giới thiệu game cờ bạc RikVip tối 5/5. (Ảnh chụp màn hình)

Vụ án đường dây đánh bạc của hai "ông trùm" Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương bằng game bài RikVip/Tip.club lôi kéo hàng chục triệu tài khoản và thu về cho những người tổ chức đường dây cờ bạc này gần 10.000 tỷ đồng tại thời điểm vụ án được phanh phui.

Tại thời điểm xét xử vụ án vào cuối năm 2018 tại TAND tỉnh Phú Thọ, trong số những bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”, chỉ có duy nhất 01 bị cáo thừa nhận may mắn kiếm được tiền từ game bài RikVip, số còn lại đều cho biết họ có lần thắng, có lần thua nhưng tựu trung lại là đều không thể thắng nổi trò cờ bạc này.

Trong livestream của hot girl Lê Phương Anh, sau khi hướng dẫn mọi người tải game về điện thoại từ đường link do cô cung cấp, cô liên tục nhắc nhở mọi người chia sẻ livestream để nhiều người biết đến game bài này hơn. Cô này còn hứa hẹn tặng mã code chơi cờ bạc để dẫn dụ người chơi.

Buổi livestream của cô nàng hot girl thu hút hơn 15.000 lượt xem chỉ sau ít phút.

Sau khi hướng dẫn đăng nhập vào game bài đổi thưởng này, các con bạc được Phương Anh hướng dẫn cách thức nạp tiền và rút tiền, thậm chí cô còn ngang nhiên rủ rê người chơi cược tiền cùng mình.

Cô này còn có màn “chơi thử” game bài RikVip để các “con mồi” được tận mắt chứng kiến cách chơi và cả việc người livestream… thua trong lần chơi thử.

Theo lời giới thiệu của hot girl này, các con bạc tham gia vào game bài có thể rút tiền dễ dàng từ nhiều ngân hàng Việt.

Lê Phương Anh kêu gọi người xem tải và chia sẻ giới thiệu game bài RikVip để được...nhận thưởng.

Trao đổi với PV về việc này, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay: "Lợi dụng sự phát triển của internet, nhiều tổ chức, cá nhân đã lập các đường dây đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc.

Việc quảng cáo loại hình game không được phép kinh doanh được xác định là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật quảng cáo".

Luật sư viện dẫn các quy định và phân tích: "Khoản 1 Điều 8 Luật quảng cáo năm 2012 đã quy định rõ, nghiêm cấm hành vi quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về việc cấm kinh doanh. Do đó, người vi phạm quy định quảng cáo có thể sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 50 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Đồng thời, người vi phạm còn buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Điều 7 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT cũng đã quy định rõ vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong game chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử và theo đúng mục đích mà doanh nghiệp đã báo cáo. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử.

Tại khoản 3 Điều 35 Thông tư số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định rõ về việc nghiêm cấm tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất đánh bạc.

Cụ thể, người nào có hành vi đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng; người tổ chức đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị tịch thu tang vật và tịch thu tiền do vi phạm theo quy định điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội".

“Nếu người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với người tổ chức đánh bạc, có thể bị truy cứu về tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017", luật sư Đặng Văn Cường nói.

