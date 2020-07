Hơn 5 tấn dâu tây không rõ nguồn gốc tiếp tục 'bay' vào Đà Lạt

Theo nguồn tin từ Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), khoảng 21h ngày 22/7, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện đã phối hợp với lực An ninh Cảng hàng không Liên Khương và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành chính các lô hàng dâu tây tươi được gửi vào Đà Lạt qua đường hàng không.

Lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 117 thùng xốp, toàn bộ bên trong đều chứa dâu tây tươi.

Tiếp đó, lúc 22h30, ở đợt kiểm tra thứ 3 trong ngày 22/7, cơ quan chức năng phát hiện thêm 196 thùng xốp chứa dâu tây tươi.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng ngay trong cảng Hàng không Liên Khương

Đến 5h sáng nay (23/7), Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng và các cơ quan chức năng mới hoàn tất công tác kiểm tra, bắt giữ 3 lô hàng dâu tây được cho là có xuất xứ từ Trung Quốc được vận chuyển vào TP Đà Lạt để tiêu thụ dưới mác “Dây tây Đà Lạt”.

Sau khi tiến hành kiểm tra, niêm phong, Công an huyện Đức Trọng đã đưa toàn bộ 313 thùng xốp của đợt 2 và đợt 3 chứa sản phẩm dâu tây tươi từ Cảng hàng không Liên Khương về cơ quan để tiếp tục xác minh, xử lý, truy tìm chủ nhân của các lô hàng dâu tây này.

Dâu tây bị lực lượng chức năng thu giữ được đóng hộp cẩn thận, có chữ Trung Quốc

Trước đó, trưa 22/7, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 3,5 tấn dâu tây tươi không rõ nguồn gốc sau khi kiểm tra hành chính 3 xe tải vừa rời khỏi Cảng hàng không Liên Khương.

Như vậy, sau 3 đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 639 thùng xốp với tổng trọng lượng hơn 8,3 tấn dâu tây tươi không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vũ Linh