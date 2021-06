Vụ cướp 35 tỷ tiền ảo gây chấn động: Đề nghị truy tố 16 bị can, 2 cán bộ công an bị loại khỏi ngành

Ngày 5/6, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tối cao đề nghị truy tố với 16 bị can cướp tiền ảo có giá trị khoảng 35 tỷ đồng gây chấn động dư luận hồi tháng 5/2020.

Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Cướp tài sản” theo khoản 4 điều 168 Bộ luật hình sự 2015.

Nhóm bị can gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), Mai Xuân Phốt (SN 1992, cùng ngụ TP Đà Nẵng), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh), Trương Chí Hải (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Bùi Quang Chung (SN 1997, ngụ huyện Hóc Môn), Phạm Văn Thành (SN 1993), Nguyễn Chí Thanh (SN 1998), Phạm Văn Hùng (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981, ngụ quận 11), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993, ngụ quận 8), Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1991, ngụ quận 8), Chung Trần Phương Duy (SN 1987, ngụ quận 4), Dương Khải An (SN 1996, ngụ quận 5) và Phạm Hoàng Việt (SN 1991, ngụ quận 10).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Đây là nhóm liên quan vụ cướp Bitcoin trị giá 35 tỷ đồng trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây một năm trước. Nạn nhân trong vụ cướp là anh L.Đ.Ng., một ông trùm tiền ảo nổi lên từ năm 2016.

Theo báo SGGP, kết luận điều tra cho thấy, ngày 21/5/2020, anh L.Đ.Ng. (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức (quận 2 cũ) tới Cơ quan CSĐT Bộ Công an trình báo về việc bị cướp tài sản. Anh Ng. cho biết, ngày 17/5/2020, anh cùng vợ và con đi ô tô trên Quốc lộ 1, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thì bị 1 nhóm đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông. Sau đó, nhóm này uy hiếp khống chế cướp số tiền ảo có trị giá khoảng 35 tỷ đồng cùng 3 điện thoại di động và 1 camera hành trình gắn trên xe.

Nhận tin trình báo, Bộ Công an đã tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường điều tra. Đến ngày 18/6/2020, Công an đã bắt giữ được nhiều đối tượng trong băng nhóm này và đã khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản” do Hồ Ngọc Tài cầm đầu.

Quá trình điều tra, Tài khai quen biết anh Ng. vào năm 2016 do cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài bán hết tiền ảo Bitcoin (khoảng 100 tỷ đồng) để mua các loại tiền ảo mới như Aureus, Ifans… và bị thua lỗ hết. Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Hoàng (cũng là người đầu tư tiền ảo) và cũng bị thua lỗ. Cả 2 cho rằng việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của anh Ng. nên rủ nhau tìm anh này để đòi lại nhưng anh Ng. từ chối không gặp.

Sau đó, Tài dò hỏi thì biết anh Ng. ở chung cư Vista Verde, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (quận 2 cũ). Tài từ Đà Nẵng vào TP.HCM nhưng không gặp được anh Ng..

Tháng 4/2020, Tài thuê Phốt với giá 25 triệu đồng để xác định nơi ở của anh Ng.. Sau khi biết được anh Ng. ở chung cư trên thì Phốt báo cho Tài. Sau đó, Tài kể lại sự việc cho Tuấn Anh (bạn cùng đầu tư tiền ảo) và nhờ người này giúp tìm anh Ng. và hứa sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số tiền lấy lại. Tài gửi thông tin cá nhân, hình ảnh xe của anh Ng. và chuyển cho Tuấn Anh 50 triệu đồng làm chi phí tìm kiếm. Tuấn Anh nhờ Chí Hải tìm nhưng không được.

Ngày 10/5/2020, Thực gọi cho Phốt báo tìm thấy nơi ở của anh Ng.. Phốt báo cho Tài biết và Tài đã từ Đà Nẵng vào TP.HCM. Hoàng rủ thêm Đức và 1 số người vào TP.HCM để đòi nợ. Sau khi vào TP.HCM, nhóm theo dõi và phát hiện anh Ng. chỉ đi bằng ô tô cá nhân và không dừng dọc đường.

Lúc này, nhóm bàn bạc sẽ tìm cách vờ va chạm để anh Ng. xuống xe rồi tiếp cận thực hiện hành vi cướp với anh này. Đồng thời, Phốt tìm cách tiếp cận xe anh Ng. để gắn thiết bị định vị ở gầm sau xe nhằm theo dõi. Tài lên mạng tìm và mua 1 khẩu súng bắn đạn bi với giá 950 ngàn đồng.

Khẩu súng tang vật bị thu giữ.

Khoảng 19 giờ ngày 12/5/2020, qua định vị, nhóm này phát hiện anh Ng. di chuyển ra khỏi chung cư nên đuổi theo. Khi xe anh Ng. đi tới cầu Thời Đại, phường Thạnh Mỹ thì Phốt đâm xe máy vào đầu xe anh Ng. và yêu cầu anh này phải xuống xe giải quyết va chạm. Tuy nhiên, anh Ng. cho xe lùi lại lách qua xe của Phốt để tiếp tục đi. Lúc này, nhóm Tài đi xe ô tô phía sau không kịp đuổi theo xe anh Ng..

Sáng ngày 15/5/2020, anh Ng. cùng vợ, con và em đi ô tô từ chung cư Vista Verde về TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) để thăm cha mẹ. Qua định vị, nhóm Tài nắm được hành trình di chuyển và đợi anh Ng. về TP.HCM lựa đoạn đường Đồng Văn Cống sẽ ra tay.

Nhóm bàn bạc tất cả các thành viên gây án đều phải đeo khẩu trang và dùng băng keo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt làm anh Ng. mất phương hướng. Đồng thời, nhóm sẽ dùng súng bắn đạn bi, ống kim chứa mực đỏ giả máu nhiễm HIV đe dọa buộc anh Ng. phải cung cấp mật khẩu để truy cập cướp Bitcoin trong ví điện tử anh này.

Nếu nạn nhân không có Bitcoin trong ví điện tử thì nhóm ép điện thoại cho người thân chuyển 1.000 Bitcoin cho Tài. Nhóm phân công từ người chặn xe, khống chế anh Ng. rõ ràng…

Khoảng 9h27 ngày 17/5, nhóm phát hiện xe anh Ng. di chuyển từ TP Bảo Lộc về TPHCM nên đứng ở đầu cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây để nhận dạng xe anh Ng..

Đến 12h15 cùng ngày, nhóm phát hiện xe anh Ng. chạy qua nên đã lái xe đuổi theo đâm vào đuôi xe anh Ng.. Đức lái xe ô tô vượt lên đỗ chặn đầu xe anh Ng.. Sau đó, Chung cùng Đức, Thanh, Thành, Hùng xuống xe tiếp cận anh Ng. và khống chế đưa lên xe uy hiếp.

Sau đó, nhóm ép anh Ng. phải đọc mật khẩu điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân rồi thực hiện lệnh chuyển tiền ảo. Sau đó, nhóm còn yêu cầu anh Ng. gọi về cho người thân tiếp tục chuyển 1.000 Bitcoin vào ví điện tử của Tài. Do nghe tiếng anh Ng. la hét, người thân đã nghi ngờ nên nói không có tiền để chuyển.

Điện thoại di động của các nạn nhân.

Sau đó, nhóm tiếp tục di chuyển về phường Thạnh Mỹ Lợi dừng bỏ các nạn nhân xuống. Nhóm lấy 3 chiếc điện thoại di động cùng 1 camera hành trình.

Tiếp đó, nhóm bán số Bitcoin được 18,88 tỷ đồng chia nhau tiêu xài, Tài giữ lại 5,33 tỷ đồng sử dụng chi tiêu cá nhân….

Đáng nói, trong vụ án này có một số người tham gia khi đó là cán bộ công an công tác tại TP.HCM như: Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn.

Sau khi vụ việc được Bộ Công an điều tra truy xét bắt giữ thì cả 2 bị tước danh hiệu CAND.

Phân tích các tình tiết trong vụ việc, căn cứ theo các quy định của pháp luật, luật sư Phạm Thu Hà cho biết, việc chặn xe, dùng vũ lực, bắt giữ vợ con của nạn nhân để chiếm đoạt số tiền 35 tỷ đồng của nhóm các đối tượng nêu trên là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm các quan hệ mà Bộ luật Hình sự (BLHS) điều chỉnh. Các hành vi có đầy đủ các dấu hiệu phạm tội "Cướp tài sản" theo Điều 168.

Việc dí súng vào đầu là hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc để chiếm đoạt tài sản. Với số tiền 35 tỷ đồng, theo khoản 4 Điều 168, mức hình phạt sẽ được áp dụng là bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Nhóm tội phạm này còn phạm tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và bị xử lý theo Điều 169 BLHS.

Hành vi của người được thuê thực hiện dịch vụ thám tử, theo dõi tung tích, hành vi của gia đình nạn nhân, nữ luật sư phân tích: "Theo nội dung vụ việc, băng nhóm trên đã cướp của nạn nhân khoảng 35 tỷ đồng. Số tiền này chúng trả công cho giang hồ và thám tử trên 1 tỷ đồng, số còn lại chia nhau. Thám tử biết rõ hành vi theo dõi để phục vụ cho kế hoạch cướp tài sản, bắt cóc con tin của các đối tượng thì sẽ là đồng phạm trong các tội trên”.

Theo Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý. Do đó, mọi hành vi xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân là vi phạm pháp luật. Cả người cung cấp thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của người khác và thám tử sử dụng thông tin này để điều tra, theo dõi đều có thể bị xử lý theo quy định hiện hành.

Một điều gây chú ý khác, nạn nhân của vụ cướp này, anh L.Đ.Ng không xa lạ với giới đầu tư tiền ảo – dù tiền ảo không được Ngân hàng Nhà nước công nhận và đã không ít lần đưa ra cảnh báo. Ng. được biết đến là một ông trùm tiền ảo nổi lên từ năm 2016 với vai trò là người sáng lập sàn tiền ảo Bitkingdom để lôi kéo hàng chục nghìn người khác.

Năm 2016, anh Ng. nổi lên là vai trò thủ lĩnh trong những buổi thuyết trình để kêu gọi những “con thiêu thân” đầu tư vào sàn tiền ảo Bitkingdom với lời hứa hẹn giúp người chơi sớm trở thành những “triệu phú đô la”.

Với những chiêu trò giống hệt mô hình đa cấp biến tướng, Bitkingdom của L.Đ.Ng. đã bị các phương tiện truyền thông vạch mặt. Tuy nhiên, tâm lý ham giàu, mong được giàu nhanh từ những lời hứa hẹn của Nguyên khiến hàng không ít người đổ tiền vào đồng tiền ảo này rồi rơi vào cảnh trắng tay.

Cho đến khi sàn Bitkingdom bị sập vào năm 2018, ước tính có 32.000 người sập bẫy với số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng. Còn Ng. cùng cộng sự ôm tiền lặn mất tăm, và chỉ lộ mặt sau khi xảy ra vụ cướp 35 tỷ đồng gây chấn động dư luận.

Nói về hoạt động kinh doanh tiền ảo của L.Đ.Ng có vi phạm không, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) từng giải thích với PV Infonet: “Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ về việc cướp tài sản, còn việc khác thì khai thác sau”.

