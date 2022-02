Hỗn chiến giữa vợ chồng chạy xe tải và nhóm phượt thủ ở Hà Giang, 1 đối tượng bị bắt

Sau khi xảy ra vụ hỗn chiến giữa cặp vợ chồng chạy xe tải và một nhóm đi phượt, Công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) đã bắt được một đối tượng, bàn giao cho cơ quan Công an huyện Quản Bạ, tiến hành điều tra, làm rõ.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến giữa nhóm đi phượt bằng xe máy và xe tải mang biển kiểm soát ở vào khoảng 10h ngày 10/2 tại khu vực cây cô đơn thuộc địa phận xã Cán Tỷ (huyện Quản Bạ, Hà Giang), hướng đường mới đi huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo đoạn clip ghi lại, lái xe tải bị nhóm phượt thủ khoảng 20 người đấm đá túi bụi, ném đá lên xe. ''Tức nước vỡ bờ'', tài xế xe tải đã đạp chân ga, lao xe vào nhóm phượt.

Chiều 11/2, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Duy Huân – Chủ tịch xã Cán Tỷ (huyện Quản Bạ, Hà Giang) cho biết: “Theo như hình ảnh clip ghi lại thì có khoảng 20 người bao vây một xe tải ở Hà Giang. Lái xe tải và vợ không phải người địa phương.

Xe tải đã một lần rồ ga, lao vào một vài người trong nhóm phượt.

Ngay sau khi nhận được tin về vụ việc (vào sáng 10/2 – PV), Công an xã Cán Tỷ đã khẩn trương đến hiện trường.

Tuy nhiên, khi đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc là thôn Đầu Cầu 2, nhóm phượt thủ và vợ chồng lái xe tải đều đã rời khỏi khu vực trên. Vụ việc xảy ra không làm ai bị thương nghiêm trọng, vì sau đó, vợ chồng người lái xe tải còn đuổi theo nhóm phượt”.

“Ngay sau khi nắm được tình hình, chính quyền địa phương báo với Công an huyện Yên Minh. Lực lượng công an đã bắt được một đối tượng trong nhóm phượt và bàn giao cho cơ quan Công an huyện Quản Bạ, tiến hành điều tra, làm rõ”, ông Huân thông tin thêm.

Sông Yên