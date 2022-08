3 trẻ em được giải cứu khỏi đám cháy ở chung cư Hà Nội trong đêm

Khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ PCCC &CNCH đã nhanh chóng lao vào bế 3 cháu bé và cứu 4 người đang hoảng loạn vì mắc kẹt trong đám cháy tối 21/8 ở chung cư NOCT, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

browser not support iframe.

20h04 ngày 21/8, nhận được tin báo từ trung tâm thông tin Công an TP Hà Nội về việc xảy ra vụ cháy xảy ra tại hộp công tơ điện tầng 7 - Chung cư NOCT (tên gọi khác là An Sinh C, ở ngõ 44, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường đám cháy.

Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa.

Ngay sau khi có mặt, các mũi công nhanh chóng được triển khai bằng thang bộ, xe thang để tiếp cận nhanh nhất nơi lửa đang đe doạ tính mạng nhiều người tại tầng 7 của toà nhà.

Lực lượng PCCC tiếp cận đám cháy.

Các lực lượng có mặt được huy động và phối hợp với Ban quản lý tòa nhà triển khai 2 lăng B tại họng nước chữa cháy trong nhà và các bình chữa cháy xách tay, đồng thời tổ chức thoát khói, và tìm kiếm cứu nạn.

Ngọn lửa tuy không cháy to nhưng chất cháy là nhựa đã tạo nhiều khói khí độc bao trùm khiến người dân hoảng loạn, không biết thoát nạn từ đâu.

Lực lượng CNCH đã lao vào nguy hiểm cứu người mắc kẹt, trong đó có 3 cháu bé được các chiến sĩ cứu hoả nhanh chóng bế chạy thang bộ đưa xuống nơi an toàn, đồng thời tổ công tác tiếp tục hỗ trợ người dân thoát nạn.

Người dân chạy ra ngoài.

Đám cháy được khống chế ngay sau đó, lực lượng cứu nạn đã cứu được 7 người, trong đó có 3 trẻ em và người già, đồng thời hướng dẫn 8 người tự thoát nạn an toàn.

Được biết, xuất phát cháy từ hộp công tơ điện tại tầng 7 của toà nhà. Mặc dù cháy không lớn nhưng do đây là chung cư cao tầng, có đông cư dân sinh sống, thời điểm cháy có nhiều trẻ em nên đã gây tâm lý hoảng loạn.

Một số người mắc kẹt được các chiến sĩ PCCC &CNCH đưa ra ngoài.

Vụ cháy được xử lý kịp thời nên không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Ngay sau khi cháy dập tắt, lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã lập hồ sơ để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Hà Nội: Cháy đường điện trong chung cư An Sinh, người dân hoảng hốt tháo chạy Vào khoảng 20h30 ngày 21/8, tại khu chung cư An Sinh (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy khiến người dân hoảng hốt

Sông Yên