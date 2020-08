Xúc động hình ảnh chiến sĩ công an vẫy chào con gái qua khung cửa kính ở Đà Nẵng

Do làm nhiệm vụ tại điểm cách ly không thể về nhà, chiến sĩ công an chỉ có thể vẫy chào con gái qua khung cửa kính rồi lại về vị trí túc trực. Hình ảnh của 2 cha con được người mẹ ghi lại khiến nhiều người xúc động.

Đà Nẵng đang là nơi có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Lực lượng tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh tại đây không chỉ là đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế mà còn là các chiến sĩ bộ đội và công an - những người ngày đêm túc trực làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn và kiểm soát quá trình cách ly phòng dịch.

Làm nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh đã khiến các chiến sĩ công an phải xa nhà hoàn toàn, khi có cơ hội được ghé thăm gia đình cũng chẳng dám lại gần vì lo ngại có thể lây nhiễm virus cho người thân. Mới đây, hình ảnh về 1 chiến sĩ công an như thế, chỉ có thể đứng ngoài đường mà vẫy chào cô con gái nhỏ qua khung cửa kính, đã được đăng tải lên mạng xã hội khiến rất nhiều người phải nghẹn ngào, xúc động.

Hình ảnh 2 cha con chiến sĩ công an vẫy chào nhau qua khung cửa kính gây xúc động. (Ảnh: FB P.Loan)

Theo hình ảnh được đăng tải, chiến sĩ công an trẻ tuổi dừng xe máy ngoài đường, cách cửa nhà khoảng vài mét để giơ tay vẫy chào cô con gái nhỏ đứng bên trong. Dù chỉ có thể nhìn thấy nhau từ xa nhưng 2 cha con giao tiếp rất vui vẻ, chiến sĩ công an còn giơ tay ký hiệu "ok" để nói chuyện với con gái.

Hình ảnh rất xúc động và dễ thương của 2 bố con được người mẹ từ trong nhà ghi lại. Khi được đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải nghẹn ngào trước tình cảm của 2 cha con, vì tình hình dịch bệnh mà chẳng được bế bồng, chỉ có thể gặp mặt từ xa cho đỡ nhớ.

2 cha con rất thân thiết, tình cảm. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị P.Loan (người chụp lại hình ảnh trên) cho biết, chồng chị hiện đang công tác tại Công an phường Xuân Hà (TP Đà Nẵng), nhiệm vụ của anh là kiểm soát tại những điểm cách ly. Do đặc thù của nhiệm vụ, chồng chị Loan phải "trực chiến" 100%, không về nhà. Bé gái con anh chị vì vậy mà rất nhớ bố.

"Vì nhà mình gần điểm anh trực nên anh tranh thủ tạt qua nhà nhìn con 1 lát rồi lại quay lại nhiệm vụ. Bình thường anh đi trực nhiều bé cũng quen rồi, nhưng lần này anh đi lâu nên bé hay gọi facetime cho bố hỏi "Ba có nhớ con không? Sao ba không về ngủ với con?", chị Loan tâm sự.

Bé gái rất xinh xắn, dễ thương và ước mơ sau này lớn lên làm bác sĩ để cứu chữa bệnh nhân. (Ảnh: NVCC)

Gia đình nhỏ của chị Loan. (Ảnh: NVCC)

Chị Loan cũng chia sẻ thêm, khi chồng đi làm nhiệm vụ tại những địa điểm đang là nơi cách ly thì bản thân chị rất lo lắng, mong anh giữ gìn sức khoẻ. Tuy nhiên, cũng như mọi người dân Đà Nẵng khác, chị chỉ mong tất cả đều khoẻ mạnh, mong sao dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống quay trở lại bình thường.

"Mình lo cho sức khoẻ của anh nhưng cũng lo cho mọi người nữa. Đà Nẵng đang là tâm dịch, chỉ mong sao nhanh chóng hết dịch, thành phố yên bình", chị nói.

Chị Loan cho biết, hiện gia đình chị đang ở nhà thực hiện cách ly theo đúng quy định. Mỗi thành viên trong nhà đều luôn có ý thức chủ động phòng chống dịch, hạn chế tiếp xúc với mọi người để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

